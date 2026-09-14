Max-reklam fälls som vilseledande

Reklamombudsmannen fäller Max Burgers reklam för Crispy Supreme Parmesan som vilseledande. Burgaren marknadsfördes som ”VEG Lakto-ovo” trots att parmesanen innehåller animalisk löpe från kalvmage. Reklamombudsmannen anser att konsumenter sannolikt uppfattar märkningen som att produkten endast innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och ägg. Max Burgers Aktiebolag uppgav att fullständig ingrediensinformation finns på webbplatsen, men att märkningen kan uppfattas som otydlig. Företaget ska därför ta bort märkningen och ändra beskrivningen av kategorin Supreme Green.