Max-reklam fälls som vilseledande
Dagens M&U Reklamombudsmannen fäller Max Burgers reklam för Crispy Supreme Parmesan som vilseledande.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Reklamombudsmannen fäller Max Burgers reklam för Crispy Supreme Parmesan som vilseledande. Burgaren marknadsfördes som ”VEG Lakto-ovo” trots att parmesanen innehåller animalisk löpe från kalvmage. Reklamombudsmannen anser att konsumenter sannolikt uppfattar märkningen som att produkten endast innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och ägg. Max Burgers Aktiebolag uppgav att fullständig ingrediensinformation finns på webbplatsen, men att märkningen kan uppfattas som otydlig. Företaget ska därför ta bort märkningen och ändra beskrivningen av kategorin Supreme Green.