Max-reklam fälls som vilseledande

Dagens M&U Reklamombudsmannen fäller Max Burgers reklam för Crispy Supreme Parmesan som vilseledande.

Max-reklam fälls som vilseledande
Foto: Adobe Stock

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Reklamombudsmannen fäller Max Burgers reklam för Crispy Supreme Parmesan som vilseledande. Burgaren marknadsfördes som ”VEG Lakto-ovo” trots att parmesanen innehåller animalisk löpe från kalvmage. Reklamombudsmannen anser att konsumenter sannolikt uppfattar märkningen som att produkten endast innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och ägg. Max Burgers Aktiebolag uppgav att fullständig ingrediensinformation finns på webbplatsen, men att märkningen kan uppfattas som otydlig. Företaget ska därför ta bort märkningen och ändra beskrivningen av kategorin Supreme Green.

Kommunikation Miljöarbete
publicerad 14 september 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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