Lista: Bolagen som är bäst på hållbar bomull

Svenska Ikea och H&M hamnar på andra och tredje plats.

Mer hållbar bomull

I dag är 21 procent av den globala bomullen hållbart producerad. Det är en ökning med sex procent sedan 2017. Men enligt rapporten säljs endast en fjärdedel av den mer hållbart producerade bomullen som hållbar. Detta beror på att efterfrågan från företag och konsumenter är låg.

Fakta Cotton Ranking 2020 77 företag, som beräknas använda mer än 10 000 ton bomull årligen ingår i rapporten. Företagen rankas utifrån tre parametrar: offentliga policyer och åtaganden, hur mycket av bomullen de använder som är faktiskt från hållbara källor och hur transparanta de är med spårbarhet i leveranskedjan.

– Det är positivt att två stora svenska företag, Ikea och H&M Group, ligger i topp och är bland de tre bästa. Men med tanke på bomullens miljöpåverkan på vattenkonsumtion och kemikalieanvändning, är det beklagligt att den hållbara bomull som produceras inte köps in av mode- och textilbranschen i större utsträckning. Vi hoppas att det sker en snabb förändring och att efterfrågan på hållbar bomull ökar snabbt, säger Daniel Robertsson, chef för samhälls- och näringslivsutveckling på WWF i ett pressmeddelande.

De toppar bomullsrankingen

1. Adidas

2. Ikea

3. H&M

4. C&A

5. Otto

6. Marks & Spencer

7. Levi Strauss & co.

8. Tchibo

9. Nike

10. Decathlon

11. Bestseller (företag med märken som Jack&Jones, Vero Moda, ONLY)

12. The Gap

Enligt rapporten är det fortfarande många företag som inte har förändrat sina bomullsinköp sedan 2017, då rapporten släpptes senast. Var tredje företag får noll poäng i rakningen. Exempelvis de stora globala varumärkena Amazon, Footlocker, Giorgio Armani och Forever 21.

– Efterfrågan måste öka om vi ska få en kraftfull förändring på marknaden. Vi uppmanar också alla företag som använder stora volymer att sätta målet att nå 100 procent hållbar bomull senast 2020, säger Daniel Robertsson.

Flera ljuspunkter inom hållbar bomull

Dock finns det vissa ljuspunkter i rapporten. Elva stora varumärken, inklusive Nike, H&M Group och C&A-gruppen har lovat att de ska köpa in 100 procent av sin bomull från mer hållbara källor från och med slutet av 2020.

43 av företagen fick också fler poäng i rankningen nu än 2017. De har alltså förbättrat sina inköp av hållbar bomull.

Läs hela rapporten här.