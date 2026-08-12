Ulrika Hoff får ansvar för energifrågorna på Klimat- och näringslivsdepartementet, däribland frågor på EU-nivå och internationellt. Hon blir även samordnande statssekreterare för hela departementet.
Ulrika Hoff ny statssekreterare för energifrågor
Dagens M&U Regeringen har utsett Ulrika Hoff till ny statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).
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Ulrika Hoff har erfarenhet av internationellt arbete, säkerhetspolitik, stöd till Ukraina och europeiskt samarbete. Senast har hon varit biträdande chefssamordnare på samordningskansliet och Kristdemokraternas förhandlingsansvariga i utrikesfrågor.
Ebba Busch framhåller i ett uttalande Ulrika Hoffs erfarenhet av att leda komplexa processer och förhandlingar. Ulrika Hoff tillträdde tjänsten i går, den 11 augusti.