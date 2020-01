Lista: Miljödagarna du inte får missa 2020

20 februari

Den 20 februari ligger fokus på social rättvisa. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 2007. Social rättvisa är enligt FN en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder.

Syftet med dagen är att stödja FN:s arbete med att minska fattigdomen i världen. Den ska också öka tillgången till arbete, jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla.

21 mars

Den 21 mars förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen. Dagen finns för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar.

22 mars

Temadagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. FN:s generalförsamling instiftade dagen år 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman varje år. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006.

23 mars

Varje år den 23 mars är det Världsmeteorologidagen. Temadagen är instiftad av FN-organet World Meteorological Organisation, WMO, som bildades denna dag.

28 mars

Det är världens största miljömanifestation som anordnas av Världsnaturfonden, WWF. Initiativet startades 2007 och uppmanar hela världen att släcka ned lamporna och all el under en timme. Flera ikoniska byggnader världen över släcks ned, så som Eiffeltornet i Paris och Empire State Building i New York. I Sverige släcks bland annat stadshuset i Stockholm och Göteborgs operahus. Vi släcker lamporna den 28 mars 2020 klockan 20.30-21.30.

År 2020 är temat: Släck – och höj din röst för planeten. WWF skriver: ”När klimatförändringarna fortsätter att öka och den biologiska mångfalden drastiskt dalar, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.”

22 april

Den 22 april varje år firas runt om i världen Jordens dag. Dagen instiftades 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att vi skall uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen.

24 april

Den 24 april är det dags för den globala klimatstrejken. Fridays For Future uppmanar till att hela april ska vara den globala månaden för klimataktioner. Den 3 april kommer länder som Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada och Polen gå ut i klimatstrejk. 24 april är det dags för Sverige, USA, Ryssland och många fler länder att göra samma sak.

9 maj

Cykelns dag är en rikstäckande manifestation initierad av cykelbranschen. Cykelns dag ska framhålla cykeln som ett roligt, miljövänligt och hälsosamt transportmedel.

18 maj

Den 18:e maj firas Fascinerande växters dag, som sedan starten 2012 utvecklats till ett stort internationellt arrangemang. Dagen arrangeras av forskare inom ämnesområdet växtbiologi. Mer än 500 vetenskapliga institutioner, universitet, botaniska trädgårdar i mer än 50 länder öppnar sina dörrar tillsammans med jordbrukare och företag, och visar växternas fascinerande värld för intresserade.

22 maj

Internationella dagen för biologisk mångfald är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas den 22 maj varje år. Dagen instiftades år 1993. Med dagen vill FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden.

23 maj

Internationella sköldpaddsdagen firas den 23 maj. Initiativet har funnits sedan år 2000 och uppmärksammas i hela världen för att stoppa utrotningen av sköldpaddor.

24 maj

Dagen firas den 24 maj varje år runt om i Europa. European Day of Parks startades 1999 av naturvårdsorganisationen Europarc Federation för att uppmärksamma Europas naturskyddsområden och visa hur viktigt det är att skydda den värdefulla natur som finns där.

5 juni

Världsmiljödagen firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP).

8 juni

Den 8 juni uppmärksammas Världshavens Dag, UN World Oceans Day. 2009 instiftade FN dagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma världens hav och utmaningarna världssamfundet står inför när det gäller bland annat döende korallrev, miljöföroreningar och överfiske.

17 juni

Den 17 juni varje år infaller Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka, World Day to Combat Desertification. Dagen är initierad av FN och syftet med dagen är att uppmärksamma de problem som ökenutbredning och torka medför.

21 juni

Giraffens dag firas 21 juni. Det globala syftet med dagen är att samla in pengar och skapa medvetenhet om giraffens utsatta situation.