Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

KARRIÄR Två tunga namn lämnar Stockholm Environment Institute. Forskningschefen Åsa Persson går vidare till KTH, samtidigt som vd:n Måns Nilsson aviserar sin avgång.

Åsa Persson och Måns Nilsson. Foto: SEI.

Stockholm Environment Institute tappar sin forskningschef och vice vd. Efter sju år på posten går Åsa Persson vidare till Climate Action Centre vid KTH. Åsa Persson har haft en central roll i att profilera institutet internationellt och har sedan 2023 även varit ordförande för Klimatpolitiska rådet. Det uppdraget behåller hon.

”Jag är mycket stolt över vår tillväxtresa under de här åren, driven av idéerna, innovationskraften och anpassningsförmågan hos våra 400 medarbetare världen över – och deras engagemang för verklig samhällsnytta”, skriver hon i ett inlägg på Linkedin.

Somya Joshi, docent vid Stockholms universitet och sedan 2019 verksam vid SEI, tar över rollen som forskningschef.

Samtidigt lämnar också vd:n Måns Nilsson sitt uppdrag. ”Ta en titt på ett av de mest intressanta internationella jobben inom forskning för hållbar utveckling”, skriver han på Linkedin om den kommande rekryteringen.

Forskning Hållbar utveckling Klimat Miljöarbete Politik
publicerad 2 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

