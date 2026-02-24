Regeringen har beslutat att förlänga stödet på 40 000 kronor för lätta ellastbilar inom Klimatpremien till den 31 oktober 2027. Samtidigt görs flera ändringar för att påskynda omställningen till utsläppsfria lastbilar och miljöarbetsmaskiner. Stödbeloppen för tunga ellastbilar och miljöarbetsmaskiner kan bli högre genom att den tidigare begränsningen kopplad till en andel av inköpskostnaden tas bort. Premien breddas också till fler arbetsmaskiner genom att effektgränsen sänks till 10 kW och får en ny definition.
Regeringen förlänger klimatpremien för lätta ellastbilar
Dagens M&U Stödet för lätta ellastbilar förlängs till oktober 2027, samtidigt som premierna för tunga fordon och arbetsmaskiner höjs för att påskynda omställningen.
Marknadsintroduktionsstödet beskrivs av regeringen som ett viktigt styrmedel för transportsektorns omställning och syftar till att sänka trösklarna för företag att investera i utsläppsfria och fossilfria fordon. Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ska förändringarna skapa bättre förutsättningar för fler utsläppsfria transporter samt stärka tillväxt och konkurrenskraft.
