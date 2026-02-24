Regeringen förlänger klimatpremien för lätta ellastbilar

Regeringen har beslutat att förlänga stödet på 40 000 kronor för lätta ellastbilar inom Klimatpremien till den 31 oktober 2027. Samtidigt görs flera ändringar för att påskynda omställningen till utsläppsfria lastbilar och miljöarbetsmaskiner. Stödbeloppen för tunga ellastbilar och miljöarbetsmaskiner kan bli högre genom att den tidigare begränsningen kopplad till en andel av inköpskostnaden tas bort. Premien breddas också till fler arbetsmaskiner genom att effektgränsen sänks till 10 kW och får en ny definition.