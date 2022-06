Så vill regeringen stärka det biståndspolitiska miljöarbetet

– Det handlar om att minska fattigdom genom att säkra människors försörjning, bira till jobbskapande och förbättra människors levnadsvillkor. Det handlar också om att minska risken för konflikter i klimatkrisens spår, sade hon.

Ny strategi för miljö, klimat och biologisk mångfald

Den första åtgärden är en ny femårig strategi för att stärka arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning, havet och biologisk mångfald. Strategin omfattar 8 miljarder kronor. Biståndsorganisationen SIDA får i uppdrag att driva strategin.

– Genom denna strategi lyfter Sverige upp miljö- och klimatfrågornas betydelse för genomförandet av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, säger Matilda Ernkrans (S).

Mer ekonomiskt stöd till den globala miljöfonden

Den andra åtgärden är en fördubbling av ekonomiskt stöd till den globala miljöfonden, som är den största mellanstatliga fonden för miljö, klimat och utveckling. Det handlar om total 4,1 miljarder kronor mellan 2022-2026.

Nytt program på temat natur och klimatinvesteringar

Den tredje åtgärden är ett nytt program på tema natur – och klimat investeringar. ”Nature, People and Climate”, som Sverige tillsammans med Italien och Världsbankens klimatinvesteringsfonder kommer lansera under FN-mötet Stockholm+50. Här kommer Sverige att bidra med sammanlagt 200 miljoner kronor under en tvåårsperiod.

Kritik mot tidigare nedskärningar

Var pengarna kommer från framgick dock inte under pressträffen. Miljö & Utveckling inväntar svar från regeringen.

Tidigare har kritik riktats mot regeringens neddragningar av klimatbiståndet med 9,2 miljarder kronor i vårbudgeten. Pengarna ska istället gå till att finansiera mottagandet av flyktingar från Ukraina. I en debattartikel som publicerades i Dalademokraten och som 100 organisationer skrivit under uppmanas regeringen att riva upp beslutet.

”Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och förtryckta, och mot Sveriges internationella klimatåtaganden, måste rättas till omedelbart” skriver organisationerna.

Kritik från FN

Även FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kritiserar Sveriges minskade klimatbistånd, rapporterar Sveriges Radion. Generalsekreteraren sade vid en presskonferens under sitt besök i Stockholm att det minskade klimatbiståndet är det största hotet mot möjligheten att klara 1,5-gradersmålet, och att det minskade klimatbiståndet riskerar att skapa misstro mot rika länder.

Även Anders Wijkman kritiserar regeringen:

– Nedskärningen av biståndet för att finansiera flyktingar från Ukraina är en katastrof. Klart vi kan finansiera detta på annat sätt, som till exempel en extra-skatt på förmögenheter och höga inkomster. Nedskärningen går bland annat ut över miljöåtgärder av olika slag, har han tidigare sagt till Miljö & Utveckling.

Ökat klimatbistånd på agendan under Stockholm+50

Samtidigt står frågan om klimatbistånd högt på agendan under Stockholm+50 som pågår under veckan. Matilda Ernkrans står bland annat värd för ett högnivåmöte om ökat stöd till de länder som drabbats värst av klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald.

Ministermötet samlar ett 30-tal givar- och utvecklingsländer.

– Jag har samlat centrala länder och organisationer för att mobilisera politiskt stöd för att skyndsamt öka finansieringen till de värst drabbade länderna. Regeringen fördubblar sitt stöd till den globala miljöfaciliteten och ökar substantiellt sitt stöd till Sidas miljö- och klimatstrategi som en del av arbetet med att fördubbla svenskt klimatbistånd, säger biståndsminister Matilda Ernkrans i ett pressmeddelande.