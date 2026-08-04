Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder

Forskarna pekar också på att en ovanligt blöt vinter gynnade vegetationstillväxten, som senare torkade ut under den varma och torra våren och sommaren. Det skapade stora mängder lättantändligt bränsle och bidrog till de omfattande bränderna.

Rapporten lyfter fram att klimatanpassning i form av bättre landskapsplanering, förebyggande skogsförvaltning och minskad exponering blir allt viktigare. Samtidigt betonar forskarna att anpassning har sina gränser och att en snabb minskning av användningen av fossila bränslen krävs för att begränsa den framtida brandrisken.