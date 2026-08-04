Väderförhållandena bakom sommarens omfattande skogsbränder i Frankrike och Spanien har förstärkts av klimatförändringar orsakade av människan. Det skriver forskarnätverket World Weather Attribution i en analys av väderförhållandena bakom bränderna.
Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder
Klimat
Klimatförändringarna har ökat risken för skogsbränder i Frankrike och Spanien. Det visar en ny analys.
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Veckorna före bränderna präglades av flera värmeböljor och låg nederbörd i delar av Europa. Enligt analysen visar tidigare studier att den människoskapade klimatförändringen ökade sannolikheten för dessa varma och torra förhållanden, som bidrog till den höga brandrisken. I analysen framgår också att risken för brandfarliga förhållanden av den typ som låg bakom sommarens bränder i centrala Spanien nu är minst 20 gånger högre än i ett förindustriellt klimat.
Forskarna pekar också på att en ovanligt blöt vinter gynnade vegetationstillväxten, som senare torkade ut under den varma och torra våren och sommaren. Det skapade stora mängder lättantändligt bränsle och bidrog till de omfattande bränderna.
Rapporten lyfter fram att klimatanpassning i form av bättre landskapsplanering, förebyggande skogsförvaltning och minskad exponering blir allt viktigare. Samtidigt betonar forskarna att anpassning har sina gränser och att en snabb minskning av användningen av fossila bränslen krävs för att begränsa den framtida brandrisken.