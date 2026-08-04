Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder

Klimat Klimatförändringarna har ökat risken för skogsbränder i Frankrike och Spanien. Det visar en ny analys.

Rapport: Klimatförändringen ökar risken för skogsbränder
Foto: Adobe Stock

Väderförhållandena bakom sommarens omfattande skogsbränder i Frankrike och Spanien har förstärkts av klimatförändringar orsakade av människan. Det skriver forskarnätverket World Weather Attribution i en analys av väderförhållandena bakom bränderna.

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Veckorna före bränderna präglades av flera värmeböljor och låg nederbörd i delar av Europa. Enligt analysen visar tidigare studier att den människoskapade klimatförändringen ökade sannolikheten för dessa varma och torra förhållanden, som bidrog till den höga brandrisken. I analysen framgår också att risken för brandfarliga förhållanden av den typ som låg bakom sommarens bränder i centrala Spanien nu är minst 20 gånger högre än i ett förindustriellt klimat.

Forskarna pekar också på att en ovanligt blöt vinter gynnade vegetationstillväxten, som senare torkade ut under den varma och torra våren och sommaren. Det skapade stora mängder lättantändligt bränsle och bidrog till de omfattande bränderna.

Rapporten lyfter fram att klimatanpassning i form av bättre landskapsplanering, förebyggande skogsförvaltning och minskad exponering blir allt viktigare. Samtidigt betonar forskarna att anpassning har sina gränser och att en snabb minskning av användningen av fossila bränslen krävs för att begränsa den framtida brandrisken.

Internationellt Klimat Skog
publicerad 4 augusti 2026
av Carolina Högling

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