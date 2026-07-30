Arlas råd: Så ställer du om förpackningen till återvunnen plast

Plast I en av sina förpackningar har Arla gått över till återvunnen plast. Bytet krävde tester, samarbete med leverantörer och en lösning som fungerar i återvinningen.

Arlas råd: Så ställer du om förpackningen till återvunnen plast
Ann-Marie Udsen. Foto: press/ Adobe Stock

Arla har bytt förpackning för Arla Protein 200 gram. Den nya bägaren består till minst 95 procent av återvunnen plast, medan dekoren har flyttats till en avtagbar kartonghylsa. Det ska göra materialen lättare att separera och återvinna. Enligt Arla minskar förändringen användningen av ny fossil plast med omkring 300 ton per år.

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Förpackningen har börjat levereras till butiker i Sverige, Danmark och Storbritannien och rullas ut i Nederländerna senare under hösten. Enligt Arla är förändringen en del av företagets arbete med att minska användningen av plast och öka återvinningsbarheten i sina förpackningar.

Ann-Marie Udsen, Senior Packaging Developer inom Sustainable Packaging Innovation på Arla, beskriver arbetet med den nya förpackningen.

– Arbetet omfattade utveckling och tester av hela förpackningslösningen för att säkerställa livsmedelssäkerhet, kvalitet, funktion i produktionen och en bra konsumentupplevelse. Det har varit ett nära samarbete mellan flera funktioner inom Arla och våra leverantörer.

Enligt henne var den största utmaningen att minska användningen av ny fossil plast utan att göra avkall på livsmedelssäkerhet, kvalitet eller hur materialet fungerar i produktionen. Samtidigt behövde förpackningen motsvara konsumenternas förväntningar och vara möjlig att återvinna. Därför måste varje förpackning bedömas utifrån sina tekniska, rättsliga och kommersiella förutsättningar, enligt Ann-Marie Udsen.

Utifrån arbetet med förpackningen har Ann-Marie Udsen flera råd till företag som planerar en liknande omställning.

– Se omställningen som en förändring av hela förpackningslösningen, inte bara ett materialbyte. Involvera relevanta kompetenser tidigt och samarbeta nära med leverantörer. Testa lösningen i verkliga produktionsförhållanden och säkerställ att den fungerar både ur hållbarhets-, kvalitets- och konsumentperspektiv. Framgångsrika förändringar bygger på ett nära samarbete mellan många olika funktioner.

Avfall och återvinning Cirkulär ekonomi Klimat
publicerad 30 juli 2026
av Carolina Högling

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