Riksrevisionen: Bristfälligt statligt stöd för jordbrukets omställning

En central slutsats i rapporten är att regeringens styrning är otillräcklig för att jordbruket ska kunna bidra till att uppnå Sveriges klimatmål. Det saknas en övergripande plan för hur jordbrukets utsläpp ska minska, och flera kostnadseffektiva åtgärder har ännu inte omfattats av styrmedel. Det gäller till exempel återvätning av organogen jordbruksmark, beskogning av nedlagd mark och användning av metanreducerande fodertillsatser.