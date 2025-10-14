Riksrevisionen har granskat statens insatser för att minska jordbrukets växthusgasutsläpp. Granskningen visar att befintliga stöd, som Klimatklivet, gödselgasstödet, ersättningar för odling av fånggrödor samt rådgivning till jordbrukare, är effektivt utformade men har begränsad räckvidd. Tillsammans täcker de endast en mindre del av jordbrukets totala utsläpp.
Riksrevisionen: Bristfälligt statligt stöd för jordbrukets omställning
Politik Statens klimatarbete får kritik av Riksrevisionen för brister inom jordbruket gällande både räckvidd och långsiktig styrning. Riksrevisionen pekar nu ut vad som behöver förändras.
Foto: Adobe Stock.
En central slutsats i rapporten är att regeringens styrning är otillräcklig för att jordbruket ska kunna bidra till att uppnå Sveriges klimatmål. Det saknas en övergripande plan för hur jordbrukets utsläpp ska minska, och flera kostnadseffektiva åtgärder har ännu inte omfattats av styrmedel. Det gäller till exempel återvätning av organogen jordbruksmark, beskogning av nedlagd mark och användning av metanreducerande fodertillsatser.
