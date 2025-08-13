Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag

Juridik & Politik EU:s nya avskogningslag ska stoppa varor som bidrar till skogsskövling från att säljas i unionen. Nu har EU-kommissionen publicerat den officiella vägledningen på svenska – med klara besked om tolkning av centrala begrepp.

Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag
Foto: Adobe Stock.

EU:s avskogningsförordning, EUDR, har beskrivits som en av unionens mest ambitiösa verktyg för att stoppa global avskogning. Lagen, som antogs 2023, ska säkerställa att varor som trä, kaffe, kakao, soja, gummi och palmolja som säljs inom EU är både avskogningsfria och lagligt producerade.

Vägledning på svenska

Nu har EU-kommissionens officiella vägledning publicerats – och finns tillgänglig på svenska.

Bland de viktigaste förtydligandena finns definitionerna av ”försumbar risk” och ”leveranskedjans komplexitet”. Dessa avgör hur omfattande riskbedömningen måste vara – och kan innebära stora skillnader i arbetsbörda beroende på produkt och ursprungsland. Vägledningen reder också ut hur reglerna ska tillämpas beroende på när råvaran producerats och när den eller en produkt tillverkad av den släpps ut på EU-marknaden.

Dessutom fastslås att om EUDR och EU:s nya direktiv om företags tillbörliga aktsamhet för hållbarhet, CSDDD, krockar, så gäller EUDR – eftersom den bedöms som mer specifik.

Kontroverser kring lagen

Lagen har samtidigt varit omstridd. Kritiker pekar på höga kostnader och byråkrati, medan förespråkare ser den som avgörande för att minska EU:s globala avskogning. Inför sommaren röstade EU-parlamentet dessutom ner det planerade benchmarking-systemet, som skulle klassificera länder efter risknivå. Resultatet är att alla länder tills vidare betraktas som ”normal risk”, vilket kan innebära mer arbete för importörer.

Nästa steg

Vägledningen ger också klara besked om tidsplanen för lagen. EUDR börjar gälla 30 december 2025 – eller 30 juni 2026 för små och mikroföretag som är etablerade före 31 december 2020. EU-kommissionen kommer att uppdatera vägledningen när erfarenheter från tillämpningen växer, och medlemsstaterna ska intensifiera förberedelserna för kontroll och tillsyn.

EU
publicerad 13 augusti 2025
av Emmy Westling

