Global grupp för plaståtervinning bildas

– Vi har arbetat för detta i över ett års tid, så det är fantastiskt kul att vi gått i mål. Det har varit ett intensivt lobbyarbete, säger Kristin Geidenmark Olofsson, innovations- och hållbarhetschef på Trioplast i ett pressmeddelande. Hon blir ordförande för arbetsgruppen.

Hittills har tio länder visat intresse för att vara med i gruppen ”Mechanical and Chemical Recycling”. Dessa är bland annat USA, Indien, Tyskland, Kina och Frankrike.

Fokus på kemisk återvinning

– Detta är stort. Sverige har skapat sig en plattform som kan komma att påverka hur plast återvinns i hela världen. Nu gäller det bara att vi gör det mesta av det, säger Johan Dahlgren, projektledare för plast, SIS, Swedish Standards Institute.

Fokus kommer framför allt ligga på kemisk och mekanisk återvinning, samt de steg som kommer före återvinningen.

Identifiera möjliga standarder

Den första uppgiften för den internationella gruppen blir att identifiera de största behoven av standarder inom området, vilket kommer att publiceras i den av Sverige initierade rapporten Plastics – Recycling – State of the Art Review and the Needs of Standards.

Sedan ska standarden ISO 15270 Plastics – Guidelines for the Recovery and Recycling of Plastics Waste revideras för att bland annat uppdatera och sätta definitioner samt nomenklatur.

– Vad fokus exakt blir efter det är inte bestämt, men troligtvis kommer det att handla om att utveckla nya kvalitetsstandarder, testmetoder, material- och produktspecifikationer, utvärderingskriterier och/eller processbeskrivningar för återvunnen plast. Design för plaståtervinning är också ett område som kan vara intressant, avslutar Johan Dahlgren.