Verktyg: Ny karta visar fossilhot mot skyddade områden

Under Cop29 lanserades det interaktiva verktyget Fossil Fuel Atlas som gör det nu möjligt för allmänheten att identifiera hur fossila bränsleprojekt hotar skyddade ekosystem, ursprungsbefolkningars områden och kritiska vattenresurser. Kartan, utvecklad av Stockholm Environment Institute, Institute for Governance and Sustainable Development och Global Energy Monitor, erbjuder detaljer om tusentals nya olje- och gasprojekt och pipelines världen över, samt deras inverkan på över 300 000 miljökänsliga områden, inklusive korallrev och habitat för utrotningshotade arter.

Verktyget visar även hur utbyggnad av fossila bränslen riskerar att omöjliggöra Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Verktyget är enligt SEI utformat för att ge beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer och allmänheten ett visuellt hjälpmedel för att bättre förstå och agera på de hot som finns. Användare kan skapa så kallade ”geostories”, som sammanställer kartor, datavisualiseringar och text för att belysa problem som markrättigheter, folkhälsa och ekologiska konsekvenser i specifika områden.

Det finns planer på att utveckla Fossil Fuel Atlas ytterligare med data om gruvbrytning av kritiska mineraler samt potentiella områden för hållbara energiprojekt.