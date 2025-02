Skarp kritik mot Arlas hållbarhetsarbete i ny rapport – Arla: ”Flera felaktigheter”

Arla har satt målet om att nå klimatneutralitet till 2050. Men med nuvarande policys kommer Arla att misslyckas med att nå det målet. I stället ägnar sig bolaget åt lobbying för att försvåra klimatlagstiftning. Det är budskapet i rapporten “Dairytales: Arla:s smokescreen for its lack of climate acton” som miljöorganisationerna Greenpeace och Changing Markets Foundation står bakom.