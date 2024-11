Forskare om FN:s plastförhandlingar – det här kan företagen vänta sig

På måndagen samlas förhandlare från 175 länder i Busan, Sydkorea för att nå ett globalt avtal om plastföroreringar. Detta är den FN:s miljförsamlings femte förhandlingsrunda, INC-5, efter att länder under det föregående sammanträdet i Ottawa, INC-4, slutade utan ett avtal om att minska plastföroreningar.

Kanadaförhandlingarnas mål var att angripa plastproduktionen, men detta motsatte sig länder med betydande petrokemiska industrier som Kina, Ryssland och Saudiarabien.

Därför har denna omgångens förhandlingar en annan ingång. Nu ska fokus riktas mot så kallade ”Chemicals of Concern”. Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs och koordinator för ett forskarnätverk som deltar i förhandlingarna i Busan. Hon säger att hon märker av en vilja att få förhandlingarna i hamn.

– Många stater vill att det här ska få ett slut under veckan, för att det har varit en väldigt tidskrävande och kostsam process. Resolutionen som skrevs under 2022 skrevs under efter fem förhandlingsmöten. Nu är vi inne på det femte igen, så det finns nog många som vill att det här ska få ett slut den första december.

Resolutionen som Bethanie Carney Almroth skrevs vid Uneps femte möte, UNEA-5.2, i mars 2022. Där enades medlemsländerna om att inleda förhandlingar om ett internationellt rättsligt bindande avtal för att stoppa plastföroreningar. Målet var då att avtalet skulle omfatta hela plastens livscykel, från produktion till avfallshantering, och vara klart senast 2024. Det kommer dock inte vara helt enkelt att nå en överenskommelsen den här gången heller, då vissa länder står väldigt långt ifrån varandra.

– Vi behöver ett avtal om minskad produktion, utifrån flera perspektiv med allt från klimat, hälsa ekonomi, till avfall. Men den frågan är väldigt kontroversiell. Så den varianten som ligger på bordet har vattnats ur ganska ordentligt, säger Bethanie Carney Almroth.

Även kring frågan om kemikalier har det kompromissats en hel del, där samtalen har handlat om kemikalier i produkter och inte bara i plast.

Vilka konkreta utfall kan man förvänta sig?

– Förmodligen kommer vissa kemikalier att förbjudas. Det pratas om kriterier som liknar de vi har i europeisk lagstiftning redan idag, men de kommer att appliceras mer globalt. Sedan finns det diskussioner om att förbjuda vissa produkter i likhet med Engångsplastdirektivet, och kring bättre produktdesign för att göra produkterna mer långlivade.