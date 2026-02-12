EU förbjuder förstörelse av osålda kläder

EU inför ett bindande förbud mot att förstöra osålda kläder, accessoarer och skor som en del av nya regler inom förordningen om ekodesign för hållbara produkter. Förbudet börjar gälla för stora företag den 19 juli 2026 och utvidgas till medelstora företag år 2030. Samtidigt införs krav på att företag från februari 2027 offentligt ska redovisa hur mycket osålt lager som kasseras, enligt en gemensam EU-standard.