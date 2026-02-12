EU inför ett bindande förbud mot att förstöra osålda kläder, accessoarer och skor som en del av nya regler inom förordningen om ekodesign för hållbara produkter. Förbudet börjar gälla för stora företag den 19 juli 2026 och utvidgas till medelstora företag år 2030. Samtidigt införs krav på att företag från februari 2027 offentligt ska redovisa hur mycket osålt lager som kasseras, enligt en gemensam EU-standard.
EU förbjuder förstörelse av osålda kläder
Dagens M&U EU inför ett bindande förbud mot att förstöra osålda textilier för att minska överproduktion och stärka återbruk inom modesektorn.
Jessika Roswall. Foto: Regeringskansliet
Enligt uppskattningar förstörs 4 till 9 procent av osålda textilier i Europa varje år, vilket orsakar cirka 5,6 miljoner ton koldioxidutsläpp. De nya reglerna syftar till att minska överproduktion och stärka återbruk, donationer och alternativa försäljningskanaler. Undantag från förbudet tillåts endast i särskilda fall, exempelvis vid säkerhetsrisker eller irreparabla skador på produkter.
