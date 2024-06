Endast var fjärde svensk företagare är kvinna – så vänder vi trenden

Det konstaterar intresseorganisationen Företagarna baserat på siffror från Ekonomifakta. I rapporten She can do it: Så får vi fler kvinnor att starta, driva och växa företag i Sverige presenterar de förslag på hur vi kan komma runt problemet.

– Det är dags att vi tar itu med de underliggande orsakerna till varför kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som män, säger Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna i ett pressmeddelande.

Fakta Företagarnas förslag för mer jämställt företagande i Sverige Skattereduktion för nystartade företag: Gör första miljonen skattefri för att uppmuntra fler att våga ta steget till att bli företagare.

för att uppmuntra fler att våga ta steget till att bli företagare. Entreprenörskap som en röd tråd i utbildningssystemet: Inför krav på handlingsplaner för entreprenörskap och samverkan med näringslivet i skolorna.

och samverkan med näringslivet i skolorna. Raka rör i trygghetssystemen: Öppna upp för att beräkna sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på historiska inkomster och tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet.

och tillåt företagare att driva företag under föräldraledighet. Enklare anställningsregler: Gör en översyn av LAS och andra arbetsrättsliga lagar för att underlätta för småföretag att anställa.

och andra arbetsrättsliga lagar för att underlätta för småföretag att anställa. Ökad transparens kring företagslån: Inför krav på statistik kring beviljade företagslån och andel beviljade lån för respektive kön. Källa: Företagarna.

Rapporten går också på djupet med vilka strukturella hinder det finns som skapar ojämlikheten inom svenskt företagande, så som föräldraledighet, löneskillnader och tillgång till finansiering. Därtill lyfter rapporten vikten av fler kvinnliga företagare för att skapa ekonomisk tillväxt och innovation.