7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU:s förhandlingsposition till Cop 29 spikad

EU har antagit en förhandlingsposition inför Cop 29. Unionen säger sig se med oro på takten av klimatförändringarna och uppmanar alla inblandade parter att hålla sig till Parisavtalet. Man betonar även vikten av både den privata och offentliga finansieringen av klimatomställningen. Bedömare reagerade dock på att EU inte nämnde någon summa som rikare länder ska betala till fattigare länder för att påskynda sin omställning, trots att årets Cop-möte förväntas kretsa kring just detta.

Datum och frågor för Jessika Roswalls förhör bestämt

Nu är det bestämt när Jessika Roswall ska ha sitt förhör i EU-parlamentet. Det blir på kvällen den 5 november. Även frågorna hon ska besvara skriftligt senast den 22 oktober har tagits fram. De föreslagna kommissionärerna ska förhöras i EU-parlamentets utskott innan de kan tillträda sitt ämbete. Hela kommissionen måste även väljas med en enkel majoritet i EU-parlamentet.



Göteborg säkrade EU:s klimatstämpel och tipsar andra kommuner

Göteborg blev den fjärde svenska staden att få EU Mission Label, som kan beskrivas som en slags kvalitetsstämpel som EU ger till städer som de anser driver ett ambitiöst omställningsarbete. Det innebär att staden nu har bättre tillgång till EU-finansiering. Marcus Jahnke, avdelningschef för Göteborgs stads miljöförvaltning, säger till Miljö & Utveckling att det har varit ett omfattande arbete med ansökan, men att det har varit värt det.

– Ja, absolut. Det har gjort att vi fått stöd och kunnat skala upp vårt projekt om gröna zoner i staden. Det har också gett oss tillgång till bra konsultstöd, samt gjort att vi kommit i kontakt med och inspirerats av andra städer i Europa. Dessutom har vi lärt oss mycket av att genomföra själva ansökan.

Övertro på CCS kan kosta skattebetalarna biljoner

CCS är en tekniskt omogen teknik som inte kommer bidra till att nå klimatmålen i tid, skriver Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) i en rapport. Dessutom kan det komma att kosta de europeiska skattebetalarna över en biljon kronor, uppger IEEFA. Detta skaver troligen med EU:s mål om att fånga in 450 miljoner ton koldioxid till 2050.

Transportsektorn är skon som klämmer i klimatomställningen

Utsläpp från transportsektorn har ökat med 25,9 procent mellan 1990 och 2022 i EU, uppger Europeiska miljöbyrån i en rapport som publicerades i veckan. Den största andelen av utsläppen står vägtransporten för och denna väntas öka och ”behålla sin dominerande position inom överskådlig tid”. Myndigheten betonar därför behovet av att genomföra befintlig EU-lagstiftning, såsom det nya utsläppshandelssystemet för byggnader och vägtransporter.

Fler produkter miljömärkta med EU Ecolabel

Ökningen av antalet produkter med certifieringen EU Ecolabel accelererar och nu kan konsumenterna i EU välja mellan nästan 100 000 av dessa produkter. Detta visar statistik som har publicerats på World Ecolabel Day, ett årligt firande av de miljömärken som skyddar människor och planeten. EU-miljömärkningen är en frivillig märkning som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller höga miljöstandarder genom hela deras livscykel.

Second hand-marknaden blev miljardindustri i EU 2023

En ny studie från Oxford Economics visar att second hand-industrin för kläder bidrog med 11 miljarder kronor till EU:s och Storbritanniens totala BNP för 2023.

– Detta belyser den enorma potentialen hos second hand-klädsektorn att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt och skapa gröna jobb över alla kontinenter, säger Karina Bolin, chef för cirkulära textilier på Humana People to People.