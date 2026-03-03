Skogsstyrelsen bedömer att klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och ökande resursbrist är centrala hållbarhetsutmaningar inför 2026. I rapporten ”Omvärldsanalys 2026” konstaterar myndigheten att sju av nio planetära gränser är överskridna och att tidsfönstret för att hantera de globala miljöproblemen är mycket smalt.
Skogsstyrelsen: Miljökriser och målkonflikter präglar utvecklingen
Skog Skogsstyrelsen betonar att klimatförändring och förlorad biologisk mångfald kräver integrerade lösningar, då nuvarande arbetssätt hanterar problemen var för sig.
Foto: Adobe stock.
Enligt Skogsstyrelsen närmar sig världen flera kritiska brytpunkter, bland annat kopplade till klimat och ekosystem. Samtidigt pekar myndigheten på att vattenbrist blivit ett växande globalt problem och att stora delar av världens livsmedelsproduktion sker i områden med minskande eller osäkra vattenresurser.
