Skogsstyrelsen: Miljökriser och målkonflikter präglar utvecklingen

Skogsstyrelsen bedömer att klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och ökande resursbrist är centrala hållbarhetsutmaningar inför 2026. I rapporten ”Omvärldsanalys 2026” konstaterar myndigheten att sju av nio planetära gränser är överskridna och att tidsfönstret för att hantera de globala miljöproblemen är mycket smalt.