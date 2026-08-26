Han anser att klimatdebatten inför valet präglas av missinformation och pekar ut flera påståenden som han menar ger en felaktig bild, bland annat att Sveriges skogar kan kvitta fossila utsläpp och att landets utsläpp är för små för att spela någon roll.
Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation
Dagens M&U Sverige behöver ett nationellt informationsprogram om klimatkrisens orsaker, konsekvenser och lösningar, skriver Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, i en debattartikel i Dagens industri.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Johan Rockström lyfter också Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och argumenterar för att klimatomställningen kan stärka företagens konkurrenskraft och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Han föreslår att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett långsiktigt informationsprogram, så att allmänhet, företag och investerare får tillgång till vetenskapligt förankrad klimatinformation.