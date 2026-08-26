Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation

Dagens M&U Sverige behöver ett nationellt informationsprogram om klimatkrisens orsaker, konsekvenser och lösningar, skriver Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, i en debattartikel i Dagens industri.

Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation
Johan Rockström. Foto: Peter Knutsson

Han anser att klimatdebatten inför valet präglas av missinformation och pekar ut flera påståenden som han menar ger en felaktig bild, bland annat att Sveriges skogar kan kvitta fossila utsläpp och att landets utsläpp är för små för att spela någon roll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Johan Rockström lyfter också Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och argumenterar för att klimatomställningen kan stärka företagens konkurrenskraft och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Han föreslår att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett långsiktigt informationsprogram, så att allmänhet, företag och investerare får tillgång till vetenskapligt förankrad klimatinformation.

publicerad 26 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
PFAS

SD säger nej till PFAS-förbud i EU: ”Vi tänker inte spela med”

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Så kan ny AI-modell kartlägga miljöförändringar

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli
Premium
Energi

Så stärker du kontrollen över data och digitala beroenden

24 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

21 augusti
Premium
Politik

Stor genomgång: Så vill riksdagspartierna förändra ditt hållbarhetsarbete

20 augusti
Premium
Dagens M&U

Ny utredning ska föreslå styrmedel mot PFAS

11 augusti
Premium
EU

EU:s nya förpackningsregler är här – detta gäller

10 augusti
Premium
Politik

Regeringen presenterar ny mineralstrategi

29 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

24 timmar sedan
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli
Premium
Karriär

Hon blir ny hållbarhetschef på Axfood

22 juni

Det senaste

Premium
PFAS

SD säger nej till PFAS-förbud i EU: ”Vi tänker inte spela med”

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Så kan ny AI-modell kartlägga miljöförändringar

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Ny vd för Miljömärkning Sverige vill stärka stödet till företag

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatskador kan överstiga vinster från nya oljefält

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Turkiet presenterar prioriteringar inför Cop31

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Fyra av tio ser Sverige som attraktivt för elektrifiering

1 timme sedan
Premium
AI

Ny AI-modell kartlägger miljöförändringar – så kan Tessera användas

3 timmar sedan
Premium
PFAS

SD säger nej till PFAS-förbud i EU: ”Vi tänker inte spela med”

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Johan Rockström efterlyser nationell klimatinformation

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Så kan ny AI-modell kartlägga miljöförändringar

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Ny vd för Miljömärkning Sverige vill stärka stödet till företag

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Klimatskador kan överstiga vinster från nya oljefält

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Turkiet presenterar prioriteringar inför Cop31

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Rapport: Fyra av tio ser Sverige som attraktivt för elektrifiering

1 timme sedan
Premium
AI

Ny AI-modell kartlägger miljöförändringar – så kan Tessera användas

3 timmar sedan