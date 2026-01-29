Internationella energiorganet IEA anklagas för att ha givit efter för politiska påtryckningar från Donald Trumps administration och oljeindustrin. Kritik riktas mot att IEA i sin senaste rapport World Energy Outlook 2025 återinfört det så kallade ”Current Policies Scenario”, CPS, ett scenario som speglar dagens politik utan framtida ambitioner och som förutspår en global temperaturökning på tre grader till år 2050.
IEA kritiseras för att främja fossilintressen
Dagens M&U IEA kritiseras för att främja fossila bränslen och tona ned klimatscenarier i sin senaste energirapport.
Foto: Gage Skidmore/ Dean Calma, IAEA
Det tidigare mest ambitiösa scenariot, Net-Zero by 2050, NZE, som beskrev en väg mot 1,5-gradersmålet, har tonats ned och riskerar att helt försvinna. Kritiker menar att CPS ignorerar teknisk utveckling, låser fast efterfrågan på olja och gas, och fungerar som ett verktyg för att stärka fossilindustrins position.
