IEA kritiseras för att främja fossilintressen

Internationella energiorganet IEA anklagas för att ha givit efter för politiska påtryckningar från Donald Trumps administration och oljeindustrin. Kritik riktas mot att IEA i sin senaste rapport World Energy Outlook 2025 återinfört det så kallade ”Current Policies Scenario”, CPS, ett scenario som speglar dagens politik utan framtida ambitioner och som förutspår en global temperaturökning på tre grader till år 2050.