Över 14 miljarder saknas – världens havsskydd långt från målet

Rapporten visar att endast 1,2 miljarder dollar om året går till marint naturskydd, medan behovet beräknas till hela 15,8 miljarder dollar . I nuläget är bara 8,4 procent av haven formellt skyddade. Miljögrupper varnar också för att stora delar av dessa områden är ”pappersparker” – skyddade endast till namnet men utan faktisk tillsyn eller reglering. Mindre än tre procent av de marina skyddsområdena bedöms i dag vara verkligt skyddade.

– UNOC är ett avgörande tillfälle för världens regeringar att täppa till det här enorma gapet med konkreta åtgärder, inte minst genom att öka finansieringen, säger Jonathan Kelsey från Bloomberg Ocean Fund, en av rapportens medförfattare, i ett uttalande.

Av FN:s samtliga hållbarhetsmål är mål 14 – om att bevara och hållbart nyttja haven – det minst finansierade. Omkring 90 procent av allt marint skydd betalas av stater, och rapportförfattarna menar att särskilt höginkomstländer måste ta ett större ansvar.

En möjlig lösning som lyfts i rapporten är att styra om delar av de subventioner som i dag går till destruktivt fiske. De 15,8 miljarder dollar som krävs för havsskydd varje år motsvarar två tredjedelar av vad som årligen går till sådana skadliga subventioner globalt.

Konferensen inleds med ett högnivåmöte i San José, Costa Rica, redan under söndagen 8 juni under namnet “Immersed in Change”. Därefter fortsätter huvudförhandlingarna i Nice, där omkring 50 stats- och regeringschefer väntas delta. På agendan står bland annat antagandet av en gemensam deklaration – “Nice Ocean Action Plan” – samt frivilliga åtaganden från deltagande länder. Konferensen är dock inte ett formellt förhandlingsforum, vilket innebär att alla löften är just frivilliga.

Miljöorganisationer varnar för att det inte längre räcker med symboliska initiativ.

”Vi har inte råd med fler löften som bara blir ord på papper. Vi behöver verkligt skydd – och investeringar som stärker de samhällen som står längst fram i förändringen”, säger Brianna Fruean från organisationen Together for the Ocean i ett uttalande.