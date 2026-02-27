8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Oro växer kring EU:s utsläppshandel
EU:s system för handel med utsläppsrätter ifrågasätts av politiska och industriella aktörer i flera medlemsländer, samtidigt som större förändringar bedöms som osannolika. EU-parlamentarikern Emma Wiesner säger i Sveriges Radio Ekot att kritiken är ett angrepp på EU:s mest effektiva klimatverktyg och att den tidigare breda enigheten har ersatts av ökad osäkerhet.
Regeringar och företagsledare i bland annat Österrike, Tjeckien, Slovakien, Belgien och Polen har uttryckt oro för konkurrenskraften. Tysklands ledare Friedrich Merz har också sagt att systemet kan behöva reformeras, vilket har bidragit till osäkerheten.
publicerad 27 februari 2026