Ny studie kartlägger bomullens miljöpåverkan globalt

Dagens M&U Bomullsproduktionens miljöpåverkan varierar kraftigt beroende på odlingsmetoder och geografiska förhållanden, medan återvunnen bomull främst påverkas av elförbrukning och transporter, enligt ny livscykelanalys.

Foto: StockAdobe

En omfattande livscykelanalys visar att bomullsproduktionens miljöpåverkan varierar kraftigt beroende på odlingsmetoder, resurser och geografiska förhållanden. Studien är gjord av Textile Exchange, en ideell organisation som verkar för hållbarhet inom textilbranschen och konsultbolaget Sphera.

Analysen visar att utsläpp från gödsling, särskilt kvävebalans i jordbruket, är en central faktor bakom klimatpåverkan och övergödning. Även bevattning och energianvändning, exempelvis vid bearbetning, spelar en viktig roll för både utsläpp och vattenförbrukning.

För återvunnen bomull pekas elförbrukning och transporter ut som de största drivkrafterna bakom miljöpåverkan. Särskilt internationell transport av textilavfall kan öka utsläppen avsevärt, medan användning av förnybar el kan minska dem.

publicerad 2 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

