Lista: 50 hållbarhetsprestationer att hylla

Hela 50 hållbarhetsprestationer har nominerats till Miljö & Utvecklings utmärkelse ”Årets hållbarhetsprestation”.

Men det är inte för sent! Du kan fortfarande nominera dig själv eller någon annan för något du tycker borde uppmärksammas – allt från minskade klimatutsläpp eller arbete för integration till mer hållbara leverantörled eller ett nytänkande initiativ.

När du skickar in nomineringen vill vi att du kort berättar om vad ni/den du nominerar har gjort, vilka resultat det gett samt hur ni gjort för att nå resultatet. Vi ser med spänning fram emot era tips.

Skicka ditt tips till reporter Ellen Sundström, ellen.s@miljo-utveckling.se, med ämnesrubriken ”Hållbarhetsprestation”.

Nomineringarna till Årets Hållbarhetsprestation visar att det pågår ett febrilt hållbarhetsarbete i hela Sverige – från norr till söder. Här är de 50 hållbarhetsprestationerna som hittills har chansen att vinna utmärkelsen.

50 spännande hållbarhetsprestationer – från A till Ö:

AD Company Sweden AB– PFAS-fria paraplyer

Under 2025 började AD Company lagerhålla paraplyer utan PFAS, ett ämne som länge varit standard i branschen. Produkterna är även tillverkade av återvunnet material och innebär minskad användning av skadliga kemikalier samt lägre klimatpåverkan i produktens livscykel.

Aktörer i Slakthusområdet – hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering

Aktörerna i Slakthusområdet visar genom samordnad, datadriven soplogistik hur avfallshantering i tät stadsmiljö kan bli både mer resurseffektiv och mer kostnadseffektiv. Caset illustrerar värdet av samverkan mellan fastighetsägare, avfallsbolag och stad för att minska transporter, utsläpp och belastning i stadsutvecklingsprojekt.

Alirskolan – minskat matsvinn och ökad delaktighet

Genom samarbete med lokala livsmedelsbutiker tar Alirskolan tillvara fullt ätbar mat som annars skulle slängas. Råvarorna används till kostnadsfria mellanmål, undervisning i hemkunskap och sociala insatser, vilket minskar matsvinn och stärker elevers delaktighet och hälsa.

AMF – minskade scope 3-utsläpp

Genom att synliggöra klimatpåverkan vid lokalanpassningar och involvera hyresgästerna i besluten visar AMF Fastigheter hur scope 3-utsläpp kan minska i praktiken. Caset bidrar med ett konkret verktyg som förenklar dialog, styr materialval och gör klimatfrågan operativ i fastighetsutveckling.

Atium – stoppar kvicksilverläckage från tandvården

Med en elektrokemisk reningsteknik fångar Atium upp vattenlöst kvicksilver som passerar dagens amalgamavskiljare. Lösningen installeras i befintliga system och minskar utsläpp vid källan från tandvårdskliniker till avlopp och vattendrag.

Axfood AB– fossilfria butikstransporter

Mellan 2024 och 2025 ställde Axfood om samtliga transporter mellan lager och butik till förnybara drivmedel och el. Omställningen omfattar över 400 lastbilar i hela landet och genomfördes i samarbete med transportleverantörer via nya avtal och gemensam styrning.

Beskow von Post – upcykling i industriell skala

Beskow von Post har genom att digitalt återanvända redan producerade plagg skalat upp upcykling till industriell nivå. Med automatiserad process och befintliga fabriker kan textil återbrukas utan prispåslag, vilket gör cirkulär produktion affärsmässigt genomförbar.

Bilprovningen – systematiskt arbete för minskad energianvändning

Genom ett strukturerat arbetssätt som kombinerar tekniska åtgärder, tydliga mål och intern samverkan har Bilprovningen stärkt sitt energiarbete. Med uppföljning, beteendestöd och kunskapsdelning har energianvändningen minskat och Scope 1-utsläppen reducerats.

Bjäre Kraft – delad eltransport för föreningslivet

Genom initiativet FöreningsBuzzen delar Bjäre Kraft eldrivna transportresurser med lokala föreningar. Satsningen minskar klimatpåverkan från resor, ökar nyttjandegraden av inköpta resurser och förbättrar tillgänglighet till föreningsverksamhet för barn och unga.

Build up Nepal – lågkoldioxidbostäder genom lokalt företagande

Build up Nepal möjliggör byggandet av lågkoldioxid- och katastroftåliga bostäder i Nepal genom lokalt ägda eco-brick-företag. Arbetet kombinerar klimatnytta med lokal sysselsättning och har uppmärksammats internationellt genom Zayed Sustainability Prize 2026 inom Climate Action.

Celluvation – torvfri odling i växthus

Genom ett nytt odlingssubstrat baserat på restprodukter från skogsindustrin ersätter Celluvation torv och stenull i växthus. Lösningen minskar klimatpåverkan, sänker energi- och vattenanvändning och skapar mer cirkulära odlingssystem.

Etisk Handel Sverige – arbetsgrupp för risker i förnybar energi

Genom att starta en ny arbetsgrupp om leverantörsled inom förnybar energi samlar Etisk Handel Sverige aktörer kring gemensam riskhantering. Initiativet adresserar spårbarhet, råvaror och mänskliga rättigheter i en snabbt växande energisektor.

Fair Finance Guide– granskning av bankers hållbarhet

Fair Finance Guide granskar hur banker investerar och lånar ut pengar utifrån hållbarhetskriterier som klimat, mänskliga rättigheter och miljö. Genom återkommande analyser och uppföljningar gör initiativet bankernas ansvarstagande transparent och ger kunder möjlighet att påverka finanssektorns utveckling.

Fairtrans– manifest för minskade utsläpp

Genom att samla fackliga organisationer, civilsamhälle och andra aktörer tog Fairtrans fram ett gemensamt manifest för minskade klimatutsläpp. Arbetet syftar till att förena klimatambitioner med social förankring och bred delaktighet i omställningen.

Familjebostäder i Göteborg AB– mobilitetskarta för hållbara resor

Genom en digital mobilitetskarta visar de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg vilka hållbara resalternativ som finns i hyresgästernas närområde. Kartan lanserades 2025 och är ett verktyg för att öka kunskap om exempelvis kollektivtrafik, cykel och delad mobilitet.

Göteborgs hamn och NCC – utsläppsminskningar

Med tidiga klimatmål och en gemensam utvärderingsmodell visar Göteborgs Hamn och NCC hur betydande utsläppsminskningar kan nås utan ökade kostnader. Arbetet ger ett konkret exempel på hur klimatkalkyler kan styra tekniska val och upphandling i komplexa infrastrukturprojekt.

Green14 – grön process för kritiska råmaterial

Genom en patenterad vätgasbaserad process framställer Green14 kisel med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionella metoder. Vattenånga är enda restprodukt, med potential att stärka Europas tillgång till kritiska råmaterial.

Haninge kommun – cirkulär masshantering

Med hjälp av digital spårbarhet, tydliga rutiner och kompetensuppbyggnad har Haninge kommun gjort masshanteringen både mer cirkulär och mer kostnadseffektiv. Arbetet visar hur relativt enkla digitala grepp kan ge mätbar klimatnytta, bättre kontroll och tydliga besparingar i kommunal drift.

Husqvarna – trädgårdsverktyg för biologisk mångfald

Genom att utveckla nya redskap för naturvård anpassade till blomsterängar och insektsliv ger Husqvarna kommuner och entreprenörer verktyg för skötsel som stärker biologisk mångfald. Satsningen möter ökade krav från EU:s naturrestaureringslag.

Hållbarhetsteamet– digitala verktyg för hållbarhetsstyrning

Under 2025 lanserade Hållbarhetsteamet tre digitala verktyg: Klimatnavigatorn, Leverantörsnavigatorn och Lagnavigatorn. Verktygen är utformade för att stödja små och medelstora företag i arbetet med utsläppsminskning, leverantörskedjor samt efterlevnad av lagar och regler.

Högskolan i Gävle – klimatdialog genom medborgarråd

After Work med forskare är ett forum där Högskolan i Gävle bjuder in invånare till dialog om ett medborgarråd för klimatet. Initiativet kopplar forskning, lokal demokrati och kommunal praktik för att samla perspektiv på hur utsläpp från persontransporter kan minska.

H&M Group – storskalig solenergi genom PPA

Genom långsiktiga elhandelsavtal har H&M Group möjliggjort byggnationen av fyra solparker i Sverige med totalt 123 MW ny kapacitet. Satsningen tillför fossilfri el utan subventioner och kopplar företagets klimatmål till konkret utbyggnad av förnybar energi.

IVL Svenska Miljöinstitutet – webbaserad miljöberäkningsplattform för byggsektorn

IVL har lanserat en webbaserad version av Byggsektorns miljöberäkningsplattform, BM, som tidigare endast fanns som Windows-app. Verktyget ska underlätta klimatberäkningar och klimatdeklarationer och stödja byggaktörer i att analysera och minska klimatpåverkan tidigt i byggprocessen.

Järfälla kommun – planeringsverktyg med AI

Med ett AI-stött planeringsverktyg som samlar strategi, lokal data och hållbarhetsmål visar Järfälla hur digitalisering kan stärka – inte ersätta – mänskligt beslutsfattande. Arbetet ger ett konkret exempel på hur kommuner kan hantera komplexitet i samhällsbyggandet på ett mer strukturerat och transparent sätt.

Kalmarhem – AI-baserad värmestyrning

Genom att testa AI-baserad värmestyrning i ordinarie bostadsbestånd undersöker Kalmarhem hur digitalisering kan bidra till lägre energianvändning och jämnare inomhusklimat. Caset visar ett pragmatiskt angreppssätt där ny teknik prövas kontrollerat, med tydlig uppföljning och potential för bred tillämpning i allmännyttan.

Karlskoga kommun – internationellt samarbete för hållbar avfallshantering

Partnerskapet med Sjepetivka, med stöd av ICLD, används av Karlskoga för att utveckla gemensam kunskap om avfallshantering och återvinning. Samarbetet stärker både hållbar utveckling och lokal demokratisk resiliens.

Krav – utfasning av fiskmjöl i foder

Genom uppdaterade regler från 2026 inleder KRAV en utfasning av fiskmjöl i foder till värphöns. Förändringen är en del av en bredare regelrevidering som ska minska belastningen på marina resurser och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Kristianstads kommun – samverkan för klimatåtgärder i jordbruket

Genom projektet Gården i centrum samlar Kristianstads kommun aktörer från hela lantbrukets värdekedja för att ta fram genomförbara åtgärder på gårdsnivå. Initiativet ska minska utsläpp, öka kolinlagring och stärka lokal livsmedelsproduktion.

Linköpings kommun – elbilar som energiresurs i elnätet

Genomförandet av tester med Vehicle-to-Grid-teknik gör Linköping till den första staden i Sverige som använder elbilar som en aktiv del av elsystemet. Projektet undersöker hur parkerade bilar kan leverera el tillbaka till nätet och bidra till att jämna ut effekttoppar.

Löfbergs – spårbarhet i kaffets leverantörskedja

Genom geolokalisering och vidareutvecklade digitala system kan Löfbergs spåra kaffe från cirka 45 000 småskaliga odlare tillbaka till odlingsplats. Arbetet stödjer kraven i EU:s avskogningsförordning och bygger på långsiktiga leverantörsrelationer och systematisk riskhantering.

Malmö stad – hållbart virke

Genom att införa krav på återbrukat eller hyggesfritt virke i alla kommunala byggprojekt använder Malmö stad sin beställarmakt för att påverka både bygg- och skogssektorn. Caset visar hur tydlig kravställning kan driva marknadsutveckling med både klimat- och biodiversitetsnytta, utan att ge stora kostnadseffekter i projekten.

Mestergruppen och Catena – logistikcenter genom BREEAM Outstanding

Genom att nå BREEAM Outstanding för ett nytt logistikcenter visar Mestergruppen och Catena hur höga hållbarhetskrav kan integreras i ett kommersiellt byggprojekt. Projektet förenar energieffektiv drift, cirkulära materialval och vattenåtervinning och ger konkreta erfarenheter som är relevanta för framtida logistik- och industribyggnader.

Oatly – klimatlösningsföretag enligt ERI

Genom att uppfylla Exponential Roadmap Initiatives Climate Solutions Framework erkänns Oatly som det första klimatlösningsföretaget inom livsmedel och dryck. Deras produkter har över 50 procent lägre livscykelutsläpp än marknadens genomsnitt för mjölkliknande drycker.

Parilo– matchning till ESG-system

Parilo har utvecklat en matchningsprocess som hjälper företag att välja ESG-system anpassade efter den egna verksamheten. Lösningen syftar till att minska tidsåtgång för administration och ge bättre förutsättningar att fokusera på konkret arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor.

Peab – cirkulära materialflöden

Materialåtervinning av tusentals fönster i stället för deponi visar hur Peab omsätter cirkulära materialflöden i praktiken utan betydande merkostnader. Arbetet tydliggör vilken roll logistik, upphandling och kunskapsspridning spelar för att skala upp återvinning av byggmaterial i större renoveringsprojekt.

RTRS – gemensamt kreditköp för hållbar soja

Genom ett gemensamt köp av RTRS-krediter stödjer flera svenska livsmedelsföretag produktion av soja med krav på miljöhänsyn och socialt ansvar. Initiativet syftar till att minska risken för avskogning och stärka omställningen mot mer hållbara leverantörsled för soja.

Solvent Recycling Solutions – klimatlösning för lösningsmedel

Genom joint venture-bolaget SRS har Ragn-Sells och Vilokan Group utvecklat återvinning av avfallslösningsmedel med upp till 81 procent lägre CO₂e-utsläpp än konventionella processer. Lösningen är kvalificerad enligt ERI:s Climate Solutions Framework.

SKF – återtillverkning av hjullager

Genom att återtillverka använda lager med bibehållen prestanda har SKF utvecklat en cirkulär lösning som förlänger produkters livslängd. Arbetet minskar materialanvändning och energibehov och bidrar till industrins omställning mot mer resurseffektiva flöden.

Stockholm Vatten och Avfall – modernisering av Henriksdalsverket

Genom en omfattande ombyggnation moderniseras Henriksdals reningsverk för att klara skärpta miljökrav, större flöden och ett förändrat klimat. Projektet omfattar ny tunnel, ökad kapacitet och införande av membranteknik som förbättrar reningen av näringsämnen och partiklar.

Stockholmshem – plusenergihus

Flerårig uppföljning av plusenergihus i verklig drift visar hur mycket Stockholmshems energiprestanda påverkas av systemförståelse, organisation och förvaltning – inte enbart av teknikval. Arbetet ger konkreta och överförbara lärdomar för bostadsaktörer som vill nå låg energianvändning även efter inflyttning.

Stockholmshem– skyfallssäkring av fastigheter

Under 2025 färdigställde Stockholmshem ett arbete med att skyfallssäkra 89 fastigheter. Projektet syftar till att minska risken för översvämningsskador, stärka klimatanpassningen i bostadsbeståndet och öka robustheten inför mer extrema regn.

Sustainergies– nationell resursbas för omställning

Sustainergies har beviljats projektmedel från Natur & Kultur för att bygga upp en ny nationell resursbas inom hållbarhet. Satsningen ska stärka kompetens, ledarskap och kunskap om omställningsfrågor hos framtida yrkesverksamma i hela Sverige.

Svenska Turistföreningen – klimatbonus för hållbara resor

Genom att införa klimatbonusar för gäster som reser med tåg, buss eller cykel kopplar STF resvalet till konkreta förmåner på sina boenden. Initiativet styr efterfrågan mot mer klimatvänliga transporter inom besöksnäringen.

Team Sweden – elektrisk järnväg i Tanzania

Genom etableringen av Tanzanias första elektriska järnväg har Team Sweden bidragit till ett transportsystem som halverar restider och minskar driftskostnader jämfört med diesel. Satsningen stärker mobilitet, minskar utsläpp och stödjer ekonomisk utveckling längs järnvägskorridoren.

Tekniska verken i Linköping– automatiserad eftersortering av avfall

I februari 2026 invigde Tekniska verken en högteknologisk anläggning för eftersortering av hushållsavfall. Anläggningen kan hantera upp till 200 000 ton per år och sorterar ut plast, metaller, papper och organiskt material, vilket ökar materialåtervinningen och minskar utsläppen från avfallsförbränning.

Trafikverket – test av eldrivna maskiner

Tester av eldrivna maskiner i verkliga bygg- och underhållsprojekt ger Trafikverket ett systemgrepp om elektrifieringen av anläggningssektorn. Arbetet bidrar med nödvändig kunskap om energiplanering, logistik och upphandling och skapar förutsättningar för utsläppsfria entreprenader i större skala.

Ung Planetskötare– ungas ansvar för lokala hållbarhetsprojekt

Ung Planetskötare är ett nytt sommarjobbsprogram där unga mellan 16 och 24 år driver lokala hållbarhetsprojekt i samarbete med företag och föreningar. Satsningen testas i Uppland sommaren 2026 och kombinerar praktiskt miljöarbete med lärande i projektledning och genomförande.

WWF Business Academy – kompetenslyft om klimat, natur och vatten

Genom en nationell utbildningssatsning stärker WWF företags förmåga att förstå hur klimat, biologisk mångfald och vatten påverkar affären. Akademin ger gemensam kunskapsbas från medarbetare till styrelser för mer informerade strategiska beslut.

Örebro kommun – fungerande flöden för återbruk

Tydlig styrning, tidig inventering och praktiska insamlingslösningar har gjort det möjligt för Örebro att snabbt skapa fungerande flöden för återbruk i byggsektorn. Arbetet visar hur kommunal samordning kan ge mätbara resultat och sänka trösklarna för både offentliga och privata aktörer att arbeta mer cirkulärt.

2030-sekretariatet – samordning för klimatmålen

Genom analyser, rapporter och opinionsbildning har 2030-sekretariatet bidragit till att hålla Sveriges klimatmål synliga i samhällsdebatten. Arbetet har samlat näringslivets perspektiv och belyst de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inte nå målen.