Det sa Johan Rockström när han talade vid Greentopia under musikfestivalen Way Out West 2026 i Göteborg, enligt Stockholm Resilience Centre.
Johan Rockström: Sverige kan bli en fossilfri välfärdsekonomi
Dagens M&U Sverige har möjlighet att bli en av världens första fossilfria välfärdsekonomier och visa att klimatomställning kan gå hand i hand med ekonomisk utveckling.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Johan Rockström pekade på att extrem värme, långvarig torka och skogsbränder blir mer intensiva i takt med den globala uppvärmningen. Han varnade också för att hav, skogar och andra ekosystem på sikt kan få svårare att absorbera människans koldioxidutsläpp.
Enligt Johan Rockström är klimatförändringarna även en ekonomisk fråga eftersom de påverkar bland annat jordbruk, handelsvägar, vattenförsörjning och infrastruktur. Han framhöll att naturen utgör grunden för ekonomin och att klimatåtgärder därför är viktiga för ekonomisk stabilitet och välfärd.
Johan Rockström avfärdade samtidigt argumentet att Sveriges utsläpp är för små för att spela någon större roll globalt. Han menade att Sverige genom att nå nettonollutsläpp och gå före i omställningen kan bli ett exempel för andra länder. Han lyfte också det kommande svenska valet som viktigt för vilka klimatpolitiska beslut som fattas framöver.