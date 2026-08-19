Johan Rockström: Sverige kan bli en fossilfri välfärdsekonomi

Enligt Johan Rockström är klimatförändringarna även en ekonomisk fråga eftersom de påverkar bland annat jordbruk, handelsvägar, vattenförsörjning och infrastruktur. Han framhöll att naturen utgör grunden för ekonomin och att klimatåtgärder därför är viktiga för ekonomisk stabilitet och välfärd.

Johan Rockström avfärdade samtidigt argumentet att Sveriges utsläpp är för små för att spela någon större roll globalt. Han menade att Sverige genom att nå nettonollutsläpp och gå före i omställningen kan bli ett exempel för andra länder. Han lyfte också det kommande svenska valet som viktigt för vilka klimatpolitiska beslut som fattas framöver.