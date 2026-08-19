EU samlar företagens hållbarhetsinformation på gemensam plattform

Dagens M&U Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har inlett den första fasen av datainsamlingen till en ny gemensam EU-plattform för finansiell information och hållbarhetsinformation.

EU samlar företagens hållbarhetsinformation på gemensam plattform
Foto: Adobe Stock

Datainsamlingen är ett första steg inför att plattformen öppnas för allmänheten, vilket ska ske senast i juli 2027. Plattformen, European Single Access Point, ESAP, ska ge kostnadsfri och centraliserad tillgång till information om företag och deras produkter i EU.

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Syftet med ESAP är att samla offentlig finansiell information och hållbarhetsinformation om EU-företag och investeringsprodukter på ett ställe. Plattformen ska samtidigt öka företagens synlighet bland investerare både inom och utanför EU och därigenom bidra till fler möjligheter till finansiering.

publicerad 19 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

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