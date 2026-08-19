Datainsamlingen är ett första steg inför att plattformen öppnas för allmänheten, vilket ska ske senast i juli 2027. Plattformen, European Single Access Point, ESAP, ska ge kostnadsfri och centraliserad tillgång till information om företag och deras produkter i EU.
EU samlar företagens hållbarhetsinformation på gemensam plattform
Dagens M&U Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har inlett den första fasen av datainsamlingen till en ny gemensam EU-plattform för finansiell information och hållbarhetsinformation.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Syftet med ESAP är att samla offentlig finansiell information och hållbarhetsinformation om EU-företag och investeringsprodukter på ett ställe. Plattformen ska samtidigt öka företagens synlighet bland investerare både inom och utanför EU och därigenom bidra till fler möjligheter till finansiering.