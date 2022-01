EU-kommissionen: Vi tvingar inte flygbolagen att flyga tomma plan

Pandemin har påverkat flygbranschen enormt. Antalet flygresenärer har minskat drastiskt och nyligen kom nyheten att flera flygbolag, däribland Lufthansa, tänker fortsätta att flyga halvfulla eller tomma flyg. Allt för att de inte vill riskera att tappa sina slot-tider. Ett beslut har upprört många och som bland annat klimataktivisten Greta Thunberg kritiserat på Twitter.

”Brussels Airlines makes 3,000 unnecessary flights to maintain airport slots”

The EU surely is in a climate emergency mode…https://t.co/eHLFrd06y0

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 5, 2022