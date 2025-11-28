EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

Dagens M&U EU:s medlemsländer har enats om nya gränsvärden för mängden skräp som tillåts på havsbotten.

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten
Foto: Adobe Stock

Nu har EU:s medlemsländer enats om nya gränsvärden för mängden skräp som tillåts på havsbotten. Det är taget som ett första steg mot att minska marin nedskräpning. Beslutet innebär att områden som övervakas med bottentrålning inte får visa en ökning av skräp över tid, och i visuellt övervakade områden får det finnas högst ett föremål per 1 000 kvadratmeter.

De nya reglerna gäller initialt vatten upp till 200 meters djup och kräver att länderna inför åtgärder i sina marina strategier enligt havsmiljödirektivet. Målet är att skydda den biologiska mångfalden och minska all form av marin förorening.

Avfall och återvinning EU Vatten
publicerad 28 november 2025
av Ebba Kulneff

