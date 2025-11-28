EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

Nu har EU:s medlemsländer enats om nya gränsvärden för mängden skräp som tillåts på havsbotten. Det är taget som ett första steg mot att minska marin nedskräpning. Beslutet innebär att områden som övervakas med bottentrålning inte får visa en ökning av skräp över tid, och i visuellt övervakade områden får det finnas högst ett föremål per 1 000 kvadratmeter.