Nu har EU:s medlemsländer enats om nya gränsvärden för mängden skräp som tillåts på havsbotten. Det är taget som ett första steg mot att minska marin nedskräpning. Beslutet innebär att områden som övervakas med bottentrålning inte får visa en ökning av skräp över tid, och i visuellt övervakade områden får det finnas högst ett föremål per 1 000 kvadratmeter.
EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten
Dagens M&U EU:s medlemsländer har enats om nya gränsvärden för mängden skräp som tillåts på havsbotten.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
De nya reglerna gäller initialt vatten upp till 200 meters djup och kräver att länderna inför åtgärder i sina marina strategier enligt havsmiljödirektivet. Målet är att skydda den biologiska mångfalden och minska all form av marin förorening.
g5KBij6F+e4/eB8q56QVsU1C8lvBhkfN6dq2c0YIwyBZkE08qv5FuqVXX+aKp682GJVH4G4VmVYFRUOGM+ijw4dMJ93mcJPt+ZOeAQDlGlVNh1TpOXTns0hZHrOmG+ffpWLRZK3iqTUiiO27kjTdit9sqjZPEx5CVGmFLc+mk1wgu1G+K1p0qyzXDtbDJ0CchYI4+Xfa6UAvc6uWoI/Za0O3mWgD7yhs/kBOS3ol7iDQ53wk6YoFfx1b1Vmrgeyw+LNNFduE4233IdA4ZWDTk6k5M3CsNo+Ug5VQOcLCbVpnoFjs1ffNyuJPPghQpUCMAJkxoV3u191JMpnlRSPXh73FJsihwsEhey77wQQJaDyeK/VvYGPuluhXJ850wHS9C+ejEcrDxcjIORU2N8MQBw==