Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

Inför det kommande klimatmötet Cop30 i Brasilien uppmanar Bill Gates världens ledare att ompröva hur klimatpolitiken utformas. I ett blogginlägg skriver den amerikanske miljardären och filantropen att kampen mot klimatförändringarna inte bör fokusera enbart på att sänka den globala medeltemperaturen, utan också på att förbättra människors livsvillkor – särskilt i låginkomstländer som drabbas hårdast av klimatets effekter.
Omvärld Inför klimatmötet Cop30 i Brasilien vill miljardären Bill Gates att världens ledare tänker om. Enligt honom har klimatpolitiken stirrat sig blind på fel mål – och han pekar nu ut vad han tycker bör prioriteras framöver.
Han anser att klimatmålen hittills har varit för ensidigt inriktade på utsläppsminskningar, samtidigt som investeringar i grundläggande behov som energi, sjukvård och jordbruk inte fått tillräckligt med resurser. Han menar också att klimatpolitiken bör ha ett bredare och mer pragmatiskt fokus där resiliens – alltså samhällens förmåga att hantera och återhämta sig från klimatrelaterade kriser – ges större vikt. Han pekar på att investeringar i exempelvis elförsörjning, klimatanpassat jordbruk och hälsoinsatser kan ge snabbare och mer påtagliga resultat än abstrakta klimatmål.