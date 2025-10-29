Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

Han anser att klimatmålen hittills har varit för ensidigt inriktade på utsläppsminskningar, samtidigt som investeringar i grundläggande behov som energi, sjukvård och jordbruk inte fått tillräckligt med resurser. Han menar också att klimatpolitiken bör ha ett bredare och mer pragmatiskt fokus där resiliens – alltså samhällens förmåga att hantera och återhämta sig från klimatrelaterade kriser – ges större vikt. Han pekar på att investeringar i exempelvis elförsörjning, klimatanpassat jordbruk och hälsoinsatser kan ge snabbare och mer påtagliga resultat än abstrakta klimatmål.