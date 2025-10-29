Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

Omvärld Inför klimatmötet Cop30 i Brasilien vill miljardären Bill Gates att världens ledare tänker om. Enligt honom har klimatpolitiken stirrat sig blind på fel mål – och han pekar nu ut vad han tycker bör prioriteras framöver.

Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället
Bill Gates. Foto: Sebastian Derungs/ World Economic Forum/swiss-image.ch

Inför det kommande klimatmötet Cop30 i Brasilien uppmanar Bill Gates världens ledare att ompröva hur klimatpolitiken utformas. I ett blogginlägg skriver den amerikanske miljardären och filantropen att kampen mot klimatförändringarna inte bör fokusera enbart på att sänka den globala medeltemperaturen, utan också på att förbättra människors livsvillkor – särskilt i låginkomstländer som drabbas hårdast av klimatets effekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Han anser att klimatmålen hittills har varit för ensidigt inriktade på utsläppsminskningar, samtidigt som investeringar i grundläggande behov som energi, sjukvård och jordbruk inte fått tillräckligt med resurser. Han menar också att klimatpolitiken bör ha ett bredare och mer pragmatiskt fokus där resiliens – alltså samhällens förmåga att hantera och återhämta sig från klimatrelaterade kriser – ges större vikt. Han pekar på att investeringar i exempelvis elförsörjning, klimatanpassat jordbruk och hälsoinsatser kan ge snabbare och mer påtagliga resultat än abstrakta klimatmål.

tq9coJlvsF3/5iMDyEStMQJMqd4fbzW76a7+QsIaxRNROp0hHhFvAFJzTb3poxVmmQToqUYB40lzoVW+VpQDbqxqxdmn5UbFQ1kCIq6I6RIS47GMaK4jkN9KV8gvm7fSJdujAoBAXVIvFPMYKBQoNTnl43cOhyZxUVdov6W5lJm3336YzZNxu0Ps/A6qR08n+EvsN/F7I+l+lVs1UR8N6HYfyYaxg0aZLcGWXw/3i0TsFcodb6NCv8TyM0rNlWRvew5VoysB6dpgaiUnNIqlzhxVf9zC/z9GSfVnNI4CmXhCkyOOlencsbZVmWwjXOUTX3JJ2t+Ea4Kho9HCeRo3RhChhWO2JtwZ3Wd6YpgQStAJv/rCSTTn71nmDJ7DR7oaVnZhvRnAsdV5hYsU2vSkeO1kxm3mKpAieXO8n23hLGALQwTtOHYfl1LlBWvbpZQx59XXeeSDXNXTEbVJvA1poQCqul2xo9Apu80fdf5FIF2wJPIoI54sMivfkfyos5oZr3ARfhGP97S8ORqmiv0qS87kUNzartIg9hycN02vQXnFujIubYwhZ2YIPdFXmQRJp5ZEmNWHnfJ7Yb80kDJSaE+aS/9V0qY7trGnn6tGATOsvgH1cbny4aUgtUE1J5GdZyAtbbUwlRNhf5MSdZqu9y59mOi053mN39q+XNfK2+KMkiGzBOOke5ZWu0Auj9UJztVtxcxgtpiePbjfojDUnPwKVPS9xEkKtt+dXFsjn4UOq/8zYph1sGXLjKO+wTrCLKgkY9Z5KEagYvBH44Z96P4k2IGaZgDZiU52ZcMznA3R+d0jbbGSIcbFH+U1eRL2Jz2aHTFBJkvdgbAxOJ/JjPt3mHH5JB9K4cUJav5u+hHAilS/SH8AmlhfeSB4caQQTu9ofSLSOmNJMqZGmBEanACK8o8HQE9q4pIotlqNYToQRVAhgsjLSHgCfKL4MsjnyowSNz+wlgSmfpTslyeWdggJuFH/YewAkg9bnge0l46uHeBP7X4b7ONkQJnnvYDCfHkTv3pa8+E77hROd9aOLakCpM8BtZ8wX98wQR7IIzZEoD4Qu3cBjZWc424pBmz6wUh70PNlCa4HEZIYgQqUtWwrPgriTU4GlDhV6+LM/K0eJi2UsuGqXWR/w/cFn4Yupz3tYx+GAhWQFtOh1y86cLBO7JqMVKA/WYH3djzWWWLX1wwkjUJ6nC3X+90WnrZ9hNUgLyiMALYca3Y3hepWjYn3oZQ1gCsWz+JlKVEDqtu/EN/hokgnEV6wPY/nPn0YK/Uju5q3rQ3gIsZTrmV36WvlNThY/Ll+gHQKlIH0gwYOb56AAArmNCofuyuRYb/RWLV44jJGUIpSjV5MYphWiZWQDBoGXTpPipy7WfOxjVwGXo1Os1qWMlViqxQj32ZlULiiS1tedzfE0Nez/Z9FpACyhEKR29jzSP0zlVhDs1vLBmjV5BfA/Hz/t8WtTV+UOHz6VgkVWAdm06JdIR2f689YT4StFztmJxk4X8llfU04TYJSXGrsPL5JtFTJnMfQaLUd3ylta3C95KIzw/9G3+c6GeF+8BQerXEeHdpNFa8HwOEJ+pGibQnqUU9b+3p6D7ZLCCOKTU7UNVf9cB8LgMib6IHAfBCbcXoCh5m3TUBVHUAn5rTg5C22n3Sg8Tsx5glxFqfi1vgpJWtSJy0Qo1WMEKgIlmlSX+kyvPuDNbt9ZkUaVRJFv0EM8rK9C6OBZhWLUquHidWkuSq17HPpFxIzs3aMSXSv5+k1OKs21BhD5K1yKMR/lNggeWHc2fla3o0IRiWyOOKDBkDo0gXIqMIogDRXrancA3TJpFDoSNUL3p5OW2xNvUvso/Ha9BqU+HZYQaIaE6aDEUqwRz9ntbViyIJfhYZiW1URQm5+dki0fCTGI0XlWEhEPGnKqwPY8tsjYAP/YSYubVEi2jXgjFnk2alFIiwX9HzTpAHr1DbA/Uq7wrxaR0kxh6npWfzziSwZLEvdONors1uLTqut0FxjTSAVsnIHntDzsUWEIRbsKnoWdV2av71qwUdUURcWluvtJtApiYMe6MxSD06MvDofBvTuVP7MvMEfX9Rg0naP2eIElSDGHZYGYI1Yis+Z+Opx/W1uCi/IdzDKzJRtYfPM+Kro2AXXqMYN5G902CUXM5uijxObxPjsu+PERa4j5ANdbk02fZt17kP7xS9mreB9S4/nDitgK3addk3soFpDQ7VHzEuCaQHDBtzi2okZ2W+JNTGQk5jHDA3zd6IxxMKu4cVRkulpZGK2rqhE938i2M/4ou7Q6zQ4DliLApwfgNYKzVAF7rYLx3q75OlP7BDXIobf/iN/KL8wWTRbEfdzt4q68gLpS96PkrqYQcTxwf2lKLt87+oVBzLij766CJtGpOSlLOeh/SOxjcDMkNPj4rp8ZD7WrNSkAVy7mLhi
Klimat Mänskliga rättigheter Omvärld
publicerad 29 oktober 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

55 minuter sedan
Premium
EU

Över 130 organisationer i öppet brev om bekämpningsmedel

17 timmar sedan
Premium
Omvärld

Bill Gates svänger i klimatfrågan – det vill han satsa på i stället

21 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober
Premium
BIOLOGISK MÅNGFALD

Sverige pratar naturvård – britterna gör den lönsam

27 oktober
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

24 oktober
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

55 minuter sedan
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

23 timmar sedan
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september