WWF: Sänkt matmoms riskerar att subventionera ohållbar mat

Regeringen vill halvera momsen på livsmedel från 12 till 6 procent för att pressa matpriserna. Men Världsnaturfonden WWF menar att förslaget riskerar att subventionera ohållbar mat och därmed motverka klimat- och biodiversitetsmål.

– Att sänka matmomsen rakt av är en missad chans för hållbara matsystem. Vi vill se en differentierad moms som gynnar hållbar och hälsosam mat, säger Anna Richert, senior matexpert på WWF, i en kommentar.

Organisationen vill bland annat att momsen tas bort för hållbart producerade frukter, grönsaker och baljväxter samt för livsmedel märkta med EU Ecolabel, Krav och Svenskt Sigill. Samtidigt föreslår WWF punktskatt på sockersötade drycker och en utredning om skatteväxling för chark och köttprodukter med hög klimatpåverkan.

När regeringen nu tillsätter en matpriskommission ser WWF en möjlighet att införa långsiktiga spelregler som styr konsumtionen mot hållbara alternativ.