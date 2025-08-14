Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

FF-Fastighetsservice: ”Fossilfri fastighetsskötsel” fälls

På sin webbplats använde bolaget en symbol med texten ”Fossilfri fastighetsskötsel” och ”Hållbar förvaltning”. Trots att företaget erbjuder eldrivna maskiner saknades vetenskaplig dokumentation som kunde bevisa påståendena. Nämnden ansåg att symbolen kunde tolkas som att hela verksamheten är fossilfri – vilket är vilseledande.

SJ: ”Hållbara resor” utan förklaring

I en digital annons beskrev SJ sina tågresor som ”hållbara”, utan att specificera vad som avsågs. Miljöpåverkan från exempelvis järnvägsinfrastruktur nämndes inte. SJ medgav att påståendet inte var tillräckligt förklarat och har tagit bort reklamen.

Ica Kvantum Lidingö: ”Grönast på ön” – utan bevis

I butikens logotyp användes uttrycket ”Grönast på ön”. Annonsören hävdade att det var en vision, men enligt nämnden kunde det uppfattas som ett faktapåstående om miljömässig överlägsenhet. Då det saknades bevisning för detta ansågs påståendet vilseledande.