Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

KOMMUNIKATION Tre annonser fälls nu för vilseledande miljöpåståenden. Reklamombudsmannens beslut sätter press på företag: varje hållbarhetsbudskap måste kunna verifieras med tydlig och relevant fakta.

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter
Foto: Facebook/Pressbild/Facebook.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd har fällt tre företag för att ha använt miljöargument som saknade tillräcklig bevisning. Det är en tydlig signal om att begrepp som ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grön” måste konkretiseras och kunna styrkas – särskilt när de används i marknadsföring.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

FF-Fastighetsservice: ”Fossilfri fastighetsskötsel” fälls

På sin webbplats använde bolaget en symbol med texten ”Fossilfri fastighetsskötsel” och ”Hållbar förvaltning”. Trots att företaget erbjuder eldrivna maskiner saknades vetenskaplig dokumentation som kunde bevisa påståendena. Nämnden ansåg att symbolen kunde tolkas som att hela verksamheten är fossilfri – vilket är vilseledande.

SJ: ”Hållbara resor” utan förklaring

I en digital annons beskrev SJ sina tågresor som ”hållbara”, utan att specificera vad som avsågs. Miljöpåverkan från exempelvis järnvägsinfrastruktur nämndes inte. SJ medgav att påståendet inte var tillräckligt förklarat och har tagit bort reklamen.

Ica Kvantum Lidingö: ”Grönast på ön” – utan bevis

I butikens logotyp användes uttrycket ”Grönast på ön”. Annonsören hävdade att det var en vision, men enligt nämnden kunde det uppfattas som ett faktapåstående om miljömässig överlägsenhet. Då det saknades bevisning för detta ansågs påståendet vilseledande.

Juridik & Politik Klimat
publicerad 14 augusti 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

2 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

1 timme sedan
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
STRATEGI

Lista: 5 åtgärder som ger störst hållbarhetseffekt

11 augusti
Premium
Klimat

Så hittar du trovärdiga koldioxidkrediter – fyra principer att följa

10 juli
Rapport

Företag ser lönsamhet i hållbarhet – trots höga kostnader

3 juli
Premium
Hållbarhetsredovisning

Så fungerar GRI:s nya klimat- och energistandarder

26 juni
Rankning

Svenska bolag i topp bland världens mest hållbara företag

25 juni

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

2 timmar sedan
Premium
PLAST

Tusen olösta punkter hotar globalt plastavtal – avgörs inom dagar

11 augusti
Premium
Klimat

Minskad kolinlagring hotar klimatmålen – ”Ökar kraven på andra sektorer”

31 juli
EU

Larmet: Nya handelsavtalet med USA hotar EU:s klimatmål

30 juli
Premium
REDOVISNING

656 CSRD-rapporter senare – här är de vanligaste misstagen

25 juli
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

2 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
SOMMARTANKAR

Åsa Domeij: ”Mat måste få kosta”

12 augusti
SOMMARTANKAR

Nickie Excellie: Strategin är hållbarhetens ryggrad

11 augusti
SOMMARTANKAR

Ulrika Rydén: ”Vi får inte tappa fokus på huvudfrågan”

8 augusti

Det senaste

Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

2 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

1 timme sedan
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

2 timmar sedan
Premium
Forskning

FN slår larm: Våra rapporter läses knappt

19 timmar sedan
Premium
Plast

Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar

21 timmar sedan
Premium
Juridik & Politik

Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag

21 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
Premium
Klimat

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

12 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

2 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

Så vill Ericsson digitalisera världens avfallsflöden: ”Kan förändra hela branschen”

1 timme sedan
SOMMARTANKAR

Karl-Johan Wall: ”Mer fokus, mindre byråkrati”

2 timmar sedan
Premium
Forskning

FN slår larm: Våra rapporter läses knappt

19 timmar sedan
Premium
Plast

Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar

21 timmar sedan
Premium
Juridik & Politik

Nu finns svensk vägledning för EU:s avskogningslag

21 timmar sedan
SOMMARTANKAR

Annika Ramsköld: Fossilfrihet kräver både mod och marknad

13 augusti
Premium
Klimat

AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

12 augusti