Stefan Löfven tar strid mot fossila bränslen i öppet brev till FN

FN:s framtidstoppmöte, Summit of the Future, äger rum i New York i slutet av september. Målet med mötet är att det ska leda till en så kallad ”framtidspakt” med rekommendationer om de avgörande utmaningar som världen står inför och vad som bör prioriteras.

Det första utkastet till förhandlingstext innehöll skrivelser om att ”påskynda” en ”övergång bort från fossila bränslen”. Men de skrivningarna har plockats bort.

I ett öppet brev uppmanar nu 77 nobelpristagare och före detta världsledare att dessa skrivningar plockas tillbaka, och att utfasning av fossila bränslen blir en topprioritering under mötet.

Stefan Löfven bland undertecknarna

Sveriges före detta statsminister Stefan Löfven har skrivit under brevet och har sitt namn bredvid bland annat den 14:e Dali lama, Irlands förre president Mary Robinson och Nobels fredspristagare Muhammad Yunus.

”Vi är allvarligt oroade över att utkastet till framtidspaketen inte ens nämner fossila bränslen, ett av de största hoten som världen står inför idag” skriver gruppen i brevet.

– Världens ledare borde vara otvetydiga när det gäller att agera beslutsamt och kollektivt för att förhindra ytterligare klimatpåverkan. I stället bestämmer de sig för att sticka huvudet i sanden. Endast genom orubbligt internationellt samarbete för att fasa ut fossila bränslen kan vi säkra vår gemensamma framtid, säger Stefan Löfven i ett uttalande.