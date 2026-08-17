Storbanken breddar sitt mål för hållbar finansiering

Merparten av finansieringen sker genom Citis investmentbank, som stod för 65,7 miljarder dollar under 2025. Parallellt har Citi ett mål om nettonollutsläpp från sin investeringsportfölj till 2050 och delmål för utsläppsintensiteten inom tio sektorer till 2030. Banken fortsätter samtidigt att finansiera fossil energi och investerade enligt rapporten ”Banking on Climate Chaos” 45,3 miljarder dollar i fossilsektorn under 2025.