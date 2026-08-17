Banken har samtidigt breddat vad som kan räknas in i målet till att bland annat omfatta kärnenergi och naturbaserade lösningar.
Storbanken breddar sitt mål för hållbar finansiering
Dagens M&U Den amerikanska storbanken Citi har hittills avsatt närmare 650 miljarder dollar till sitt mål om totalt en biljon dollar i hållbar finansiering fram till 2030, rapporterar Trellis.
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Under 2025 bidrog banken med 91,3 miljarder dollar till målet. Förnybar energi var den största investeringskategorin under 2025 och stod för 18,4 miljarder dollar, motsvarande 20 procent av årets hållbara finansiering. Hållbara transporter stod för ytterligare 10,3 miljarder dollar, medan 7,3 miljarder gick till bland annat bostäder till överkomliga priser och ekonomisk inkludering.
Merparten av finansieringen sker genom Citis investmentbank, som stod för 65,7 miljarder dollar under 2025. Parallellt har Citi ett mål om nettonollutsläpp från sin investeringsportfölj till 2050 och delmål för utsläppsintensiteten inom tio sektorer till 2030. Banken fortsätter samtidigt att finansiera fossil energi och investerade enligt rapporten ”Banking on Climate Chaos” 45,3 miljarder dollar i fossilsektorn under 2025.