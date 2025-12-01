Luftkvaliteten förbättras i EU – men 180 000 dör fortfarande av dålig luft

Prematura dödsfall kopplade till PM2.5 har minskat med 57 procent i EU sedan 2005, vilket innebär att målet i EU:s nollföroreningsplan för 2023 uppnåtts. Men 95 procent av alla stadsbor i Europa utsätts fortfarande för nivåer som överskrider Världshälsoorganisationens, WHO, riktlinjer.