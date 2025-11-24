Så använder du Googles nya verktyg för att öka energieffektiviteten – gratis

verktyg Ett nytt digitalt verktyg från Google lovar att göra det enklare för fabriker att spara både energi och pengar – utan hjälp av konsulter.

Så använder du Googles nya verktyg för att öka energieffektiviteten – gratis
Foto: Adobe Stock

Google har lanserat ett nytt, kostnadsfritt digitalt verktyg för energibedömning som riktar sig till tillverkningsindustrin världen över. Syftet är att hjälpa fabriker att snabbt och enkelt identifiera åtgärder för att minska både energikostnader och koldioxidutsläpp – utan att behöva anlita dyra konsulter eller ha tillgång till avancerad teknisk kompetens internt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det nya verktyget bygger på den globala standarden ASHRAE Level 1, som används för grundläggande industriella energianalyser. Genom att ange grundläggande information om sin anläggning får användaren automatiskt en strukturerad analys och konkreta rekommendationer för mer än 20 olika effektiviseringsåtgärder. Dessa kan omfatta allt från uppgradering av belysning och kylsystem till driftoptimering, tryckluft, pannor och möjligheter till installation av solenergi.

8XzIm/01YHVOMihF5XIq8/TdVs6/h9bhsyvuL0lDAqNvLq/JyNjYZGeRR7uwsD1JlOqRYDOIA1SGNMlopbxYXKn9M0hLXyylz75Rngl/BnXc6Klgnn7S2V4tp806hwjPUPLH0K3gtfTD6Lluk3u226QqZDA32QsUuUU65iSe/CHFjCxpanfmc6opE423iPpVmE/ek4SQK2fcezbMLucABdJpYCzavfimRejhZRNw+/REQ3o1b3Qmsec8tEWoCYHPssoVJo3Ywhvvj19tDjq3Lh7k0SPZqMi3UWa41BBEF1D5pBQBjHodhkqzgZWKNSBu+GAKMoEu2onChyKxTzt+HCaKMU0fiGRwWn/1WmKpmc1z52InfAVKQuBseu9Dn+qgjJSt9Ns4aGC/sFd3l1wW0NbCqccTIPNQMcKxvTUaXScftr9edlxdaWxqGCSNml/vFtTusppmHQe7omCeQPU9Rx3mTn8k9rAxEGR3FynuNnXYnv88TF5RTZwDy8fkmUL94YmFbIrdoK0UNKc/q4Fz3ZVsBJHjU1AtZlXPFlLy1ZHPYaPZzc0MNbd3nJnEHg/v+3hW23w/z+m1/tKHmPFR5qe3PX/qdcPFYNslx5smEK7lSrCfMS7mAmQSZXZObBzBeb589hR/cKNo1vROAlKOKFst0a3FRD6q1dDln71bbt9Vcy99yQ0IoD2kqR7zSAqmHK/y2xw/qyyrVJ2+0Wd0Dzyj5mJwEdAN0tdaOW2iEZuDikFiqJq8sarFNT1OzPOfsL1yN2KtVDx0+dveUDyl4H64UIKMakq9MSlrdWDoamQxMuC5z5CSgrFV0LNTiUVHk0bWsM8WB308tj3jw11mXMmmMBRwzhl9FBVjb4dw9qPkuKrjATPNm6HJRBhXVctipScr5WzwiD2NSWaJPTlbVhXpjl0Of9aigFRGI4IuG8C/aXwL8NXRwJLn+m7u9jLpAhPk/BZxeVBOwsoW7PLx1lHP+WvviHQCUvUQFkT7+uCCJlQl9tTDu8EGTPOd6UPW7h/aeuXtQeQUhEO5xZwlLNBlw5lEZHj4DTllGIjfrk+hDw7qZUQPx+CzocZjZSNcyxZxEm6uCjyUgHQDbzhTCYlqkAIEJ8qeoV02Ag7uWIpu2uYLtmANsVz+MBFtXDknzrOb6G6GaFh9EkRJN1MUxYB6VrnFP34jBUat3nPQlrKBGXYZ61hxmLVX+IlFp6Fgk2XiDYdJ5CB6mYk/waLsFVhxs1jvwtOtaZ7SypSVpDvUx66vA8Xg1hJSwPnZ3wFDC0GekV8kEFVkOjDMtrzCQQ1HcWiDg4t+3i28hjRAbiznIyAmOH8ALAkfWWCrHXuqMHG20sw/7m07fnPwydSb2cLz80uSYbERj8QCexLd3bTycytk+KOu43hYsTmlABsNkTw8msF9TczO1MA6QV8JQ6mlPcyC/LfG5Mpub+hOmQBpor1sC1ih07QlSN6kV0NNBGBG/5K0Sbzdc6+LgHu1tXS1bRuXxGtWB9IixgkHT2LYmw/xWNs/2PCepUhtky6wQucgN6zm00AUzk+//hAJZV7bUrqapL+ifxIiUb9nPNOfv94MJFQXntIXqNXQQTOsIGwbxd15p4LYpWcC1o2Xdpv5RHOE8dsOQ9AZ/Uih8r0UCwpoFnv0lYW7///Ho7CMFnU91ATmPdAOF5smfI3klZieDgjJXSrOmzseLSM5KGncHriNHcdU8dtZPt+il52sSw5EARnuAo1zi40bTZVp1NqNUX5h7/pn2vNP+LAc9GGOgMA79QGsHdDKStXm8C+2JKGp0vodfw3s/3Yi/UH3LW2++inJc4kS/LxHfv9UpqwcjGNRO277+/Etei7easpxQKzJEX88xO+P56jWh1j4MZn9RsbtlAFqFZsHDZfkCdPK9O3jx7Fqxg4sVsPu8Jb+k3Ucjmzn7grUl8lnGUepYLUV/oY7EUlVc4gHqF/Jf+L3490tDELwOJstHYcmEdTiQ//oQtGO5SWVz4ydNYTVgcxB6qsPS0iCyb2cPYmB8NqfSh4RUDYvjoZMeLhkM4bKUKPkoP4oyf8Z9Sy2IBOezc1pvhYsJr6lH66wV//MZoZgH2oqSzJ5ZrcZG4VNWekB7iLSbGgZRhnEK55cx/ZCcZ5oT61Ohw84PN6z4FASZEIAXEa2jmMtnmWP/jfZQnBDzLOY1ZiWC9DF5zy5m9MO6XV7j0kWscFb6l8OUi2JXQNaKZ7QdmMYO+hCoArVknoZbMCLG3PYzw67C74nGxPECJ8AaJo7K7VN3YSbEtn48BpCI74hZbpi/PH3z/2Q+SSrSoFSi66sez420IV8F0JsVOZUgGiuYAhH8nVsieUmnEHR7eqc1QZaWRj2IHv7EP4GraDGDPhkhZb99eILmY/zH8L7R3+8/S+5FOZHZrQQ/ClvTvJMQQ/SaAxKP6QDM7reAX5S6Pmpn+YTFEmSCUXOI/0tAamVGpLKveYTFoumbPQcTvpBLuhvZztPwA3Z1Xy+gUFRx+pDVgetgT1fUu9fttuqtsXiThmPjn5VrJa/OjydPCBwOLWipzR7SvIWfHmFyHhXiFxUhTwdzBs0aoU0po7Dc/XWbVqV8r3djNmDkgH0+Um9md20uNvWocMLi4u/YkBO846W/Qu0bPXc+wzsVGV8MhXYkgn94KVaxPmpuDSldHZzBd5EW79+D2sO0iBpuASp5tHKhrvwCKpsGdCuJBJHzO2wiumN1G7VaIHlWVw2N1AQsPggVatlPQidI92gOmc4iRYhcawxqliBWrETB3dx/xr6Q4KFR7ri8IkgY4gsLzlqMpQU7HQFOTNxj68CabHZoVyG5QMRY3/fztNb0eHCa7sD1Y2hKJK3mWiMi0WBIOP5gun2WD+C9/j9IgLSBLa5/8VMf2Oovp3hIQieqiNwDtC0lgAzYOIyXRgZh63IN7lD8aUorjabVX4LVMdP5RE7JWUc0Er8PU95fL4WGxwvwye0bCuvFLU/2rzZYq7GflOnB/2sfwSFQgXGdG9XBnnZ92gADj2jVRmFoJMP9k9XvcTi/2JmLZx5nsUwY7cG0gOq4GKBHZqwHXMyu6JEyp7oxwEidh+CZsckgkOEKioxtgcXCtdMD0t7tGl6UNL7A1i2w1eZQ3LCkTxdVVf4thSD0PzKh91fGcFCBusiG0qte9QgwbjygAyybLXacRiG8fTzgNuUIcHj+gtZ2+FApP5xK4ptrRmw71W7S1HRFJ7WNilCy9/a2YfwaqgewOldR33jjRNL0hOM6xCDtzNl/Et2dtnFMsVeHqqC1xCT5wb9Bxh84fN95rGGE8kCop0TWkn/Y6z3VCblFi/wDYZEvpBVRRFjTLSuvQBZu6zqKaQWKvW7h/v2JLjyKwrKVf7uMYgiixXECim7A6kfCNkAF9WJvjgZ5XY2uPIZoLIbu0sltaSFGfrmRKtDuOGThilGtnT1sj5NaT815wSrGtGlXfCBYNyLjPhBerSSJZ4mMCI9R0+cjUW7p+c3BkhjV+OZH5cozM8TyToUV0QicllApbvWc/+9REfMANnsj/ZJNrxPIDck+lWUXyxs0HzGN1YHUpGId+/2Xw8Q3c+c9ago72rNYgK3uKl0QRDmCR0o15Re4EQ+BYXDz8uDEQzrfGh23N/4ICNTF9G3lcz0TYuukuG7ljhAHS9TIkqel4lz1rzpiDB7ifC5+QrUjWESKO0+l2oDSRdjyjkOyjk5ZwOIoBtpJUBBsPoJswALg6BKn9n9385yTjTcaVtaktCA5zsbcvq4ws+uLB+WJ1lkRlSaHZbfpAeo9Nk7cdC90E7t0IkUrF1Pz69kDWGJIdSYbNw9zZnK6g15jWzRV4ja3mXuSIe1gwOd3vfmzzjt4PORZS6zIqG9Nb93in35sCUO30uhZ2HB9BEmPRzKRKm/H1EplDI0gmSfF/tR8kFAVgWhjkrXVicP8qWsz4AQUWNpzUzd5Y03m/pw4M1LctDjOZP9t2n9QIOX5MaoOtZtbNT1Q038QOiRYyT56+tSMBYoYakOpua3zPWshrHXnT8D8rpkxxDJwlT2IiqEoNfmkS57skPLaj8sGtCnBHhO6zoz+ztwn4ZmKvxqFMtyN0T9ZgLs0MvytyZAXb9ijw43ct5VTe1YmL5O5obAbHtYFlJe0vtEKhAxbnzUfi3Xbjioht2CjuSIIfnYPIYRvnS2yGRtumEWPdDvaQB2T2dGVfgHOqX2u+g/EcZ3U4zY81arCA47wlEBK6ElIwYJARJrJZCarqYFMBKEVIP2Ow6SNs9oTFh/AI4ZFO8uWH3aAEl0OIO+Pj1/3AW+V6NWp6pk16vsZl+E0GncOQTn9sFl/xoc0g5zTcWf4v6TranI0gE9G0suOeHI4ryzwSbHXCKryNufLAVG+Zs3+e/G1S/8gAGSPWbDJ9M7vqDwFy885V00aBYfnLtFPuq5KeON0ilghygJ3j5xkJI3pU1yKHWuDxrfOy5U83VItsIEgKrHi6iqPtxJ9+N1D/B+7HFHcSPgPlMUCzKHdhMEvEwJmNEQzHb0tBv9/RkzxpmwOoUd4vOKVdO0tQwkZtlBTkWgUBGCQIRJhFtZe//y62eC8Gisq2N9p41PWtIsEVVtYvSZFG81B5jM
Klimat
publicerad 24 november 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

2 timmar sedan
Premium
verktyg

Så använder du Googles nya verktyg för att öka energieffektiviteten – gratis

3 timmar sedan
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

3 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

2 timmar sedan
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

3 timmar sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

21 november
Premium
Cop30

Cop30: Branddrama, textstrid och stigande förhandlingstempo

21 november
Premium
EU

EUDR föreslås skjutas upp – igen: Detta händer nu

20 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

2 timmar sedan
Premium
verktyg

Så använder du Googles nya verktyg för att öka energieffektiviteten – gratis

3 timmar sedan
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

3 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: COP30 – så använder vi ett svagt resultat

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kök i hyresrätter rivs i onödan

21 november
Premium
Dagens M&U

EU föreslår omfattande reform – vill förenkla SFDR

21 november
Premium
Dagens M&U

En tredjedel av verksamheters förbrända avfall hade kunnat återvinnas

21 november
Premium
CERTIFIERING

Hur Strawberry certifierade 240 hotell – och vad du kan lära av processen

21 november
Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

2 timmar sedan
Premium
verktyg

Så använder du Googles nya verktyg för att öka energieffektiviteten – gratis

3 timmar sedan
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

3 timmar sedan
Analys

Mattias Goldmann: COP30 – så använder vi ett svagt resultat

3 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kök i hyresrätter rivs i onödan

21 november
Premium
Dagens M&U

EU föreslår omfattande reform – vill förenkla SFDR

21 november
Premium
Dagens M&U

En tredjedel av verksamheters förbrända avfall hade kunnat återvinnas

21 november
Premium
CERTIFIERING

Hur Strawberry certifierade 240 hotell – och vad du kan lära av processen

21 november