Det är mer än tre gånger så mycket som de territoriella utsläpp som vanligtvis används för att beskriva Sveriges klimatpåverkan.
Klimatkollen: Sveriges utsläpp tre gånger större än vi tror
Dagens M&U Sveriges samlade klimatutsläpp uppgick 2025 till omkring 159 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt en ny sammanställning från Klimatkollen.
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Klimatkollen räknar samman produktionsbaserade utsläpp, konsumtionsbaserade utsläpp som sker utomlands samt biogena koldioxidutsläpp. De tre kategorierna uppgick 2025 till cirka 51, 60 respektive 48 miljoner ton.
Sammanställningen bygger på statistik från SCB och andra offentliga datakällor och omfattar tidsserier från 1990 till i dag. Sedan 1990 har de produktionsbaserade utsläppen minskat med omkring 30 procent, medan de konsumtionsbaserade utsläppen utomlands har minskat med cirka 15 procent. Under samma period har de biogena koldioxidutsläppen mer än fördubblats.