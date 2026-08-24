Klimatkollen: Sveriges utsläpp tre gånger större än vi tror

Sammanställningen bygger på statistik från SCB och andra offentliga datakällor och omfattar tidsserier från 1990 till i dag. Sedan 1990 har de produktionsbaserade utsläppen minskat med omkring 30 procent, medan de konsumtionsbaserade utsläppen utomlands har minskat med cirka 15 procent. Under samma period har de biogena koldioxidutsläppen mer än fördubblats.