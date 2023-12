Ytterligare EU-stad inför gratis kollektivtrafik

Från och med torsdagen är det gratis för de omkring 500 000 invånarna i den franska staden Montpellier att åka buss och spårvagn, rapporterar Euractive. Besökare och turister måste dock fortfarande betala 1,60 euro, motsvarande cirka 17 svenska kronor, per resa.

Montpellier är inte ensamma i Europa om att erbjuda gratisturer. 2013 blev Estlands huvudstad Tallinn först med att införa gratis kollektivtrafik och 2020 slopades avgifterna i hela Luxemburg. Därefter har flera städer i bland annat Tyskland och Frankrike hakat på.

Gratisturerna i Montpellier har drivits igenom av stadens socialistiska borgmästare Michaël Delafosse. Han lovade gratis kollektivtrafik när han valdes 2020 och började samma år att erbjuda gratisturer under helgerna. Året därpå gjorde han det gratis under hela veckan för alla under 18 eller äldre än 65, och nu är det alltså gratis för alla.

Innan initiativet att införa gratis kollektivtrafik i Montpellier lanserades hade endast 86 000 personer betalat för biljettkort, enligt siffror som den franska nyhetsbyrån AFP har tagit fram. Efter lanseringen av gratiskortet har den siffran tredubblats till 260 000.

Tanken är att en ny slags transportskatt, som landar på företag med fler än 11 anställda, kommer att finansiera initiativet. Förra året stod stadsborna för 90 procent av de 39 miljoner euro i biljettförsäljningen till kollektivtrafiken.