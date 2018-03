Det nya matkonceptet One Planet Plate listar måltider som ryms inom en planet och klarar Parisavtalets mål på max 1,5 graders uppvärmning.

Måltidsleverantörer, restauranger och skolor ligger nu i startgroparna för att prova konceptet som också ska gynna biologisk mångfald. Till hjälp för privatpersoner ska få koll på utsläppen lanserar WWF en digital Matkalkylator.

– Vi ser en enorm potential i smakrikare, godare och hälsosammare måltider, där gröna proteiner är basen och köttet är kryddan. Alla skulle bli vinnare på om vi åt mindre men bättre kött och mer vegetariskt; planeten, djuren och vi själva, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan

Maten står för cirka en tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan och påverkar naturen och miljön.

– Vi håller på att äta ihjäl både oss själva och planeten. Världen kommer varken att uppnå Parisavtalet eller FN:s 17 nya utvecklingsmål fram till 2030 – om vi inte ställer om vår matkonsumtion. Matfrågorna är oerhört viktiga och måltiderna vi äter måste hålla sig inom planetens gränser, säger professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre.

WWFs måltidskoncept One Planet Plate ger en klimatbudget för våra måltider där högst 11 kilo växthusgaser per vecka får släppas ut – vilket motsvarar 0,5 kilo per lunch eller middag.

Klimatbudgeten omfattar inte biologisk mångfald och WWF kompletterar därför råden för One Planet Plate med krav som gynnar natur, djur och växter, bland annat naturbeteskött som håller landskapet öppet. Vanliga vegetabilier som spelar stor roll för den biologiska mångfalden – som potatis, morot, spannmål, raps och lök – ska vara ekologiska.

Växtbaserad bas

Basen i menyerna är växtbaserad. Om kött eller fisk ingår är de valda med omsorg och har grönt ljus i WWF:s guider. En majoritet av råvarorna kommer från växtriket, fisken kommer inte från hotade bestånd och djuren har fötts upp med omsorg och med hänsyn till miljö och klimat.

– One Planet Plate ger oss en fantastisk möjlighet att vara kreativa inom ramen för en klimatbudget. Vi kan äta gott och klimatsmart samtidigt som vi inte utarmar den biologiska mångfalden. Vi hoppas nu att fler och fler restauranger, skolor och måltidsleverantörer ansluter sig, säger Anna Richert, matexpert på WWF.

Nu går startskottet för flera aktörer att anmäla sitt intresse. Först ur är Karlstad kommun som erbjuder One Planet Plate i flera skolor från och med mitten av mars.

WWF:s Matkalkylator

Matkalkylatorn lanseras även i samband med konceptet, och är ett digitalt verktyg som ska ge en uppfattning om matens klimatpåverkan till företag och privatpersoner. Kalkylatorn bygger på forskning från Chalmers.