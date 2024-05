Viktiga mineraler hotas av klimatrisker

Över 70 procent av produktionen av kritiska mineraler som koppar, kobolt och litium riskerar att påverkas av allvarlig torka till 2050. Det handlar om mineraler som är avgörande för övergången till ren energi. Jämförelsevis hotas i dag cirka 10 procent av mineralproduktionen av klimatförändringar.

Det här är några av slutsatserna i PwC:s nya rapport ”Climate Risks to Nine Key Commodities: Protecting People and Prosperity”. Andra råvaror som enligt rapporten hotas i allt högre grad är matgrödor som står inför betydande risker. Till exempel kan 90 procent av världens risproduktion utsättas för allvarlig värmestress till 2050, upp från 75 procent i dag. Enligt rapporten kan också över 30 procent respektive 50 procent av majs- och vete-produktionen drabbas av allvarlig torkrisk till 2050.

Rapporten, som totalt analyserade nio råvaror, visar att även om utsläppsminskningar kan minska risker för värme och torka, kommer nyckelråvaror fortfarande att möta betydande stress även under ett scenario med låga utsläpp. Till exempel skulle 87 procent av världens risproduktino och 70 procent avkobolt- och litiumproduktionen vara i riskzonen till 2050 även om utsläppen minskade kraftigt redan i dag.

PwC anser att det är viktigt att företag och deras ledning förstår hur företagets olika råvarubehov ser ut, och justera dessa för att möta framtiden.