Vanessa Butani ny global hållbarhetschef på Electrolux

Vanessa Butani har lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet och hade under en tidigare åttaårsperiod på Electrolux flera ledande roller inom bland annat hållbarhet. Efter tre år utanför Electrolux återvände hon i januari i år för att leda hållbarhetsarbetet för affärsområde Europa.

Nu tillträder hon alltså rollen som global hållbarhetschef och efterträder nuvarande hållbarhetschef Henrik Sundström som går i pension efter 36 år på Electrolux.

Klimatneutralitet i hela kedjan

I sin nya roll kommer Vanessa Butani att leda arbetet med hållbarhetsramverket For the Better 2030, som lanserades i mars 2020 och som täcker hela leveranskedjan. Den hållbarhetsrapport som publicerades för ett par veckor sedan redovisade en minskning av koldioxidutsläppen med 70 procent i scope 1 och 2 och drygt 20 procent i scope 3 sedan 2015.

Det långsiktiga målet är att uppnå klimatneutralitet i hela leveranskedjan till 2050.

– Det här är en fantastisk möjlighet att få arbeta tvärs över hela organisationen för att driva vår hållbarhetsagenda. Vi har ambitiösa, men realistiska mål och jag ser fram emot att få driva positiv förändring både inom Electrolux och i våra konsumenters vardag, säger Vanessa Butani i en kommentar.

Nyckelroll i arbetet

I sin nya roll kommer Vanessa Butani att ingå i Electrolux Consumer Experience ledningsgrupp och rapporterar till Ola Nilsson, Chief Experience Officer.

– Jag är verkligen glad över att Vanessa nu ansluter till teamet, kommenterar han. Hon kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att ta Electrolux hållbarhetagenda till nästa nivå. Genom Vanessa kommer Electrolux att ha en stark röst som ett ledande företag inom hållbarhet och en tydlig länk till våra konsumenter när det handlar om att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete.

Electrolux hade under 2020 en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 48 000 anställda med representation på cirka 120 marknader runt om i världen.