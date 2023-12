Topp 10: Sveriges mest hållbara universitet

Det brittiska analysföretaget QS har jämfört 1300 lärosäten runtom i världen. Bland de 100 bästa finns två svenska universitet.

Lunds universitet rankas åttonde bland de ledande universiteten som strävar mot hållbarhet. Enligt QS är universitetet världsledande inom mångfald, inkludering, resursdelning, samhällsengagemang, miljöforskning och effektiv styrning.

University of Toronto i Kanada rankas som världens mest hållbara universitet. På andra och tredje plats återfinns University of California i Berkeley i USA och The University of Manchester i Storbritannien.

Rankade svenska universitet

Så här placerar sig 15 svenska universitet baserat på social påverkan, miljöpåverkan och styrning:

Lunds universitet, 8.

Uppsala universitet, 11.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 58.

Göteborgs universitet, 73.

Chalmers tekniska högskola, 113.

Stockholms universitet, 274.

Linköpings universitet, 361.

Umeå universitet, 481.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 514.

Karolinska institutet, 599.

Luleå universitet, 609.

Örebro universitet, 861-880.

Karlstad universitet, 1 001-1 050.

Mittuniversitetet, 1 151-1 200.

Malmö universitet, 1 201

Källa: Analysföretaget QS.