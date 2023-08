Tips – så tar du del av klimatklivet

– Det är positivt att vi kan ta emot nya ansökningar igen. Vi har ett högt söktryck till Klimatklivet då det är angeläget i många branscher att ställa om, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivets transportenhet, i en kommentar.

Kortare projekt hanteras först

Inför den kommande ansökningsperioden i höst kommer Naturvårdsverket att påbörja hanteringen av ansökningar för klimatinvesteringar som kan genomföras senast i juni 2024.

Enligt den aktuella budgeten för Klimatklivet finns en betydande summa medel som kommer att fördelas under 2024. Däremot är budgeten mer restriktiv för åren 2025 och 2026.

– Vi har goda förutsättningar att bidra till klimatomställning under det kommande året och därför kommer vi börja handlägga de projekt som behöver medel under 2024. Men vi tar självklart emot alla ansökningar och kommer att hantera dem som vanligt i mån av budget, säger Anna Bredberg.

Vem kan få stöd?

Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser – alla typer av organisationer kan få stöd från Klimatklivet. Privatpersoner kan inte få stöd.

Klimatklivet är öppet för ansökningar 18–29 september 2023. Under denna period är det också möjligt att lämna in anbud för publik laddinfrastruktur. En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst.