Tio gånger mer plast i Atlanten än tidigare känt

Hur mycket plast finns det i Atlanten? Och hur mycket plast kan man anta har släppts ut de senaste 65 åren? Svaren på frågorna har inte alls stämt överens, enligt forskarna bakom den i veckan publicerade studien. Studien är utförd vid NOC, National Oceanography Centre, i Storbritannien.

– Tidigare kunde vi inte få balans i mängden plast vi observerade på havsytan och den mängd vi kunde anta hade kommit ut i havet sedan 1950. Det beror på att tidigare studier inte mätt de ”osynliga” mikroplasterna under ytan, säger Katsiaryna Pabortsava, forskare vid NOC i en artikel på NOC:s hemsida.

Den uppskattade mängden plast i havet har alltså varit för låg i förhållande till utsläppen från land.

Mätte plast på tre olika djup i Atlanten

Nu kan forskarna ha hittat förklaringen till glappet. Under 2016 togs ett stort antal prover i Atlanten, på tre olika djup ner till 200 meter. Vattnet undersöktes med modern teknik, och forskarna letade efter polyetylen, polpropylen och polystyren. Det är de plaster som bedöms stå för störst del av nedskräpningen.

Och forskarna hittade mängder av plastpartiklar: Mellan 11,6 och 21,1 miljoner ton partiklar av bara dessa tre plaster, i de översta 200 meterna av havet. Atlanten är i snitt 3 000 meter djup, och om det fortsätter på samma sätt hela vägen ner till botten skulle det kunna handla om 200 miljoner ton plastskräp. Och då är det inte plastpåsar eller gamla fisknät det gäller, utan pyttesmå partiklar, mellan 32 och 651 mikrometer.

Mycket kunskap saknas

– För att kunna bedöma vilken fara plastskräpet utgör för miljö och människa behöver vi bra uppskattningar av hur mycket material som finns och vad det är för typ av material. Vi behöver också veta hur det kommer ut i havet och hur det bryts ned, och hur giftigt det är i de här koncentrationerna, säger Richard Lampitt, professor vid NOC.

– Den här studien visar att forskare hittills har haft en fullständigt otillräcklig kunskap om till och med den enklaste av dessa faktorer: Hur stor mängd det finns i havet.

Provtagningarna skedde mellan Storbritannien och Falklandsöarna.

Läs mer:

NOC:s artikel om studien finns här.

Den vetenskapliga artikeln, High concentrations of plastic hidden beneath the surface of the Atlantic Ocean, publicerad i Nature Communications, finns här. Författare är Katsiaryna Pabortsava och Richard S. Lampitt.