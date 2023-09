Sverigetoppen: Här är kommunerna som är bäst på avfall

Det framgår av en ny rapport där Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, sammanställt statistik kring hushållsavfall för 2022. Statistiken visar att invånarna i Kalmar har högst mängd insamlat hushållsavfall och att Uppsalaborna har lägst. Men minskningen syns enligt rapporten på alla platser.

”Mycket glädjande”

– Vi ser liknande minskningar i avfallsmängder i alla län, vilket är mycket glädjande. Generellt sett uppkommer mindre avfall i storstadsområden, där fler bor i lägenhet jämfört med områden där småhus dominerar, säger Jenny Westin, seniorrådgivare på Avfall Sverige i en kommentar.

Därtill visar rapporten att 75 procent av Sveriges kommuner har infört fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) för en och – tvåfamiljshus. Det är en ökning med 14 kommuner jämfört med 2014. Jenny Westin uppger att det är lovande inför 2027, då det kommer krav på att alla kommuner ska ha infört det.

Dessutom har en stor utbyggnad av separat insamling av matavfall skett, där det 2022 endast var 23 kommuner kvar.

Här är kommunerna som är bäst på avfall

Rapporten har också tagit fram en ”Sverigetopp” över vilka kommuner som är bäst på avfallshantering. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som utgår från kriterierna; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet.

Höst i topp kommer Östra Göninge som enligt Avfall Sveriges bedömning har höga värden gällande miljö och återvinning.

”De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas. Invånarna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 79 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 148 kg per person 2022” skriver Avfall Sverige i rapporten.