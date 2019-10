Historiens största Arktisexpedition: Forskare ska frysa fast i isen 365 dagar

Den tyska isbrytaren Polarstern Tromsö har satt kurs mot Nordpolen. Expiditionen som leds av MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), är den hittills största i sitt slag.

Fartyget ska frysa fast i isen och under ett års tid driva förbi Nordpolen. Fyra andra isbrytare, varav svenska Oden är en, helikoptrar och flygplan kommer att utrusta expeditionen under resans gång.

Arktis är avgörande för vädret i Nordamerika, Europa och Asien.

Expeditionen har 600 deltagare från 17 länder, varav hälften är forskare. I omgångar ska de vara ombord på fartyget för att forska och samla data för att bättre kunna förstå klimatförändringarna.

Runtom flaket, som är mellan 1 och 2 kilometer brett, kommer det att finnas ett elektriskt skyddsfält, för att förhindra att isbjörnar tar sig in.

Forskare från SU ska studera djurlivet på Arktis

En av forskarna som deltar är Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet

– Vi vill förutspå hur ekosystemet kommer att se ut om 100 år. Hittills har det mestadels bara varit klimatforskare som studerat Arktis. De har kommit fram till att det kommer att ske stora säsongsväxlingar och att det ibland under året kommer att vara helt isfritt. Därför träder vi nu in, för att undersöka vilka konsekvenser säsongsväxlingarna får för djurlivet, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm.

Banbrytande forskning

Forskarna kommer för första gången kunna mäta klimatprocesserna i centrala Arktis på vintern, förstå denna region och se till att den representeras korrekt i klimatmodeller.

Fakta Om expeditionen Budgeten för expeditionen är ungefär 140 miljoner euro. Under året kommer cirka 300 forskare från 17 länder att vara ombord, från Belgien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Japan, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz och USA. Forskarna studerar hela klimatsystemet i Central Arktis för första gången. Data samlas inom fem delområden – atmosfär, havsis, hav, ekosystem och biogeokemi.

– Arktis är avgörande för vädret i Nordamerika, Europa och Asien. Extrema väderförhållanden, som nedströmning av kall arktisk luft på vintern eller värmeböljor på sommaren, är kopplade till förändringarna i Arktis. Samtidigt är osäkerheten i våra klimatmodeller störst i Arktis. Det finns inga pålitliga prognoser för hur det arktiska klimatet kommer att utvecklas eller vad det kommer att betyda för vädret. Vårt uppdrag är att förändra detta, säger Markus Rex vid Alfred Wegener Institute i Tyskland, och chef för MOSAiC.

Säsongsväxlingarnas påverkan på växthusgaser

Forskare på expeditionen ska också ta reda på hur växthusgaser påverkas av säsongsväxlingarna.

På grund av Arktis låga temperatur är regionen extra känslig mot försurning från koldioxid. Den förhöjda temperaturen kan också få organismer att börja producera mer växthusgas som leder till återkoppling där temperaturen skruvas upp ännu mer.