Så mycket förpackningar återvinner svenskarna i julhelgen

Fyra kilo förpackningar i papper, plast och metall. Så mycket återvinner genomsnittssvensken under julhelgen enligt nya siffror från Förpackningsinsamlingen, FTI. Totalt handlar det om cirka 45 000 ton förpackningar och FTI uppmanar alla att tömma, platta till och vika ihop förpackningarna som lämnas till återvinningen.

– Varje förpackning som lämnas in till återvinning gör skillnad och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Vi vill att det ska vara lätt att sortera rätt när förpackningar är förbrukade. På vår webb fti.se hittar du en omfattande sorteringsguide, om du är osäker på hur du ska sortera en förpackning, säger Malin Ryding, kommunikationschef på Förpackningsinsamlingen, i en kommentar.

Ansvaret flyttar

Efter mångåriga diskussioner kommer insamlingsansvaret av hushållens förpackningar efter ett regeringsbeslut att flyttas från Förpackningsinsamlingen, som drivs av producenter, till Sveriges kommuner. Övergången träder i kraft den 1 januari 2024 och syftet är att hushållens återvinning ska öka. Då kommer kommunerna också att starta med så kallad fastighetsnära insamling, med syfte att bedriva insamling närmare hemmen. FTI tror dock att behovet av återvinningsstationer och insamlingsplatser kommer att finnas kvar.

– Vår erfarenhet visar att behovet av återvinningsstationer eller liknande insamlingsplatser kommer att finnas kvar även vid en väl utbyggd fastighetsnära insamling. Det är julperioden ett tydligt exempel på. De volymer som kommer in under kort tid är enorma, och behöver samlas in på ett fungerande sätt, säger Malin Ryding.