Så långt efter ligger ländernas klimatplaner Parisavtalet

Nu har tankesmedjan Energy Transition Commission, ETC, analyserat de befintliga planerna och konstaterat att de nya planerna behöver vara mycket mer ambitiösa för att leva upp till åtagandena i Parisavtalet.

Det krävs för att leva upp till Parisavtalet

Analysen visar att de nuvarande NDC:erna endast kommer att minska de globala utsläppen av växthusgaser med 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år till 2035. För att hålla sig under 1,5 grader krävs en minskning med 23–30 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år till 2035, konstaterar ETC.

Att lyckas med 1,5 gradersmålet är med andra ord långt borta. Istället tittar ETC på utsikterna att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och konstaterar att det är fyllt möjligt om åtagandena som gjordes vid COP28 återspeglas i kommande NDC:er.

”Ett av de viktigaste policydokumenten som tagits fram”

På så vis konstaterar ETC att den övergripande ambitionsnivån nästan skulle tredubblas jämfört med de befintliga planerna. Det skulle innebära att världen kan lyckas med att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader till 2035, genom en minskning med 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år till 2035.

– Nästa omgång av nationella klimatplaner – NDC 3.0 – kommer från början av nästa år att vara bland ett av de viktigaste policydokumenten som tagits fram hittills under detta århundrande, kommenterar Simon Stiell, som är verkställande sekreterare för FN:s klimatkonvention UNFCCC.

Vidare menar ETC att samarbete mellan industrin och regeringar är nyckeln för att driva på omställningen. Inför kommande NDC:er, alltså NDC 3.0, rekommenderar de: