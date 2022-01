Så förbereder du ditt företag inför EU:s due diligence lagstiftning

– Jag tycker inte att man ska bli förtvivlad. De här standarderna är ett sätt att göra business på, något företag håller på med hela tiden, säger hon.

Tre saker att förbereda företaget på inför EU:s due diligence lagstiftning

För den som känner att man vill vara tidigt ute och förbereda sitt arbete, så finns det enligt Malin Helgesen tre saker man bör tänka på. Den första handlar om att skaffa rätt kunskap och utbildning.

– Att utbilda sig är jätteviktigt, både på ledningsnivå och i företaget. Kanske kring en sådan enkel grej som att de allra flesta inte vet hur tvångsarbete ser ut eller hur det är på golven i vissa fabriker. Det blir väldigt svårt att tänka teoretiskt kring detta, så utbilda de som behöver utbildas. Så att man kan börja tänka på de här frågorna.

”Identifiera era risker”

Malin Helgesen anser också att företag redan nu kan börja göra en riskanalys.

– Identifiera era risker. Om man inte vet om vad riskerna är kan man inte göra något åt de. Man behöver inte resa till alla fabriker heller, utan i kommande lagstiftning förväntas man göra en analys på hemmaplan först, och fördjupa sig där riskerna är som störst.

Hur ska man tänka när man påbörjar sitt analysarbete?

– Det som är enormt viktigt för att hamna rätt i det här arbetet är att förstå att det här är inte “risk to business” du ska tänka, utan “risk to people”. Men det fina med att leta efter “risk to people”, är att man ofta hittar den stora affärsrisken. Men du ska inte ha affärsriskglasögonen på dig, säger Malin Helgesen och tillägger:

”Det effektivaste man kan göra som företag”

Till sist tycker Malin Helgesen att företag bör påbörja arbetet med att involvera styrelsen i arbetet.

– En sista grej som jag skulle vilja att företag gör redan nu, är att man direkt hittar en process för att låta styrelsen och ledningen diskutera de svåraste riskerna man har, och engagerar sig i dem för att adressera dem. Det är det effektivaste man kan göra som företag.

Något mer som är viktigt att lyfta för att få till ett bra arbete?

– För att bli effektiv i det här arbetet och därmed undvika en potentiellt stor affärsrisk gäller att man i grunden förstår att detta handla om människor och inte business. De andra reglerna handlar ofta om att skydda din verksamhet, här är det tvärtom. Här ska du se till att dina produkter och din verksamhet inte skadar människor, det är lite av ett annat tankesätt, säger Malin Helgesen, och tillägger:

– Ett annat medskick är att man gör ofta mycket mer än man tror. Många gör väldigt mycket inom hälsa och säkerhet. Det är en mänsklig rättighet, men bara för att vi kallar det arbetsmiljö så tror vi inte att det är human rights due diligence.