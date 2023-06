Romina Pourmokhtari (L): Oväntat stort intresse för cirkulär ekonomi

– Vi behöver mycket mer ren el, snabbare tillståndsprocesser, mer kompetensförsörjning och bättre infrastruktur, vilket alla är områden som vi har pratat om. Fokuset på mötet landade precis i det vi önskade, säger hon.

Medvetet fokus på näringslivet

Mötet har kritiserats för att inte bjuda in unga klimataktivister och klimatforskare i lika stor utsträckning som representanter från näringslivet. Enligt Romina Pourmokhtari (L) var det ett medvetet val från regeringens håll.

– Det är medvetet att vi träffar näringslivet för att de är de som är de största utsläpparna. En annan anledning är att vi måste allokera medel till omställningen. Vill vi ha ett starkt ekonomiskt system och samtidigt klara av klimatomställningen då är det kapitalet som finns i näringslivet som måste puttas åt rätt håll. Det kan inte vara skattemedel och subventioner som HLR:ar den här klimatomställningen i all framtid, säger miljöministern.

Sveriges klimatmål i förhållande till EU:s

En annan fråga som stod i fokus under mötet var hur Sverige ska förhålla sig till EU:s klimatlagstiftning. Just nu slutförhandlas de sista delarna i EU:s klimatpaket Fit for 55, som ska hjälpa EU att minska utsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990.

John Hassler, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet och en av paneldeltagarna, är en stark förespråkare för att de svenska klimatmålen helt kan skrotas.

– Det har funnits en påfallande stor okunskap om vad som händer inom EU. Inte bara bland medier och politiker, utan även bland forskare. De här reglerna som kommer från EU är väldigt kraftfulla och nu är det dags för Sverige att tänka om. Både målet för 2030 och de andra målen kan tas bort helt och då kan vi fokusera på rätt saker, säger han.

2030-sekretariatets Mattias Goldmann menar däremot att det är en riskfylld strategi.

– För det första ser näringslivet på de kortsiktiga målen som väldigt viktiga för deras konkurrenskraft. För det andra är det en enorm riskfylld strategi att förlita sig på bara EU-målen, inte minst då det i juli nästa år är EU-val och allt tyder på att högerkrafter kommer att gå starkt framåt, säger han till Miljö & Utveckling.

Vid pressträffen efter mötet sade Romina Pourmokhtari (L) att regeringen inte har några planer på att ändra klimatmålen just nu, men att det är något som kan komma att ändras i samband med att EU:s lagstiftning kommer på plats.

– Klimatmålen är någonting vi kommer att se över då, säger hon.

Intresse för cirkulär ekonomi överraskade miljöministern

Slutligen sade Romina Pourmokhtari (L) att näringslivets intresse för cirkulär ekonomi var ett område som överraskade henne under det nationella klimatmötet.

– Jag är positivt överraskad att så många nämnde behovet av att låta cirkulariteten ta ett större utrymme i klimatomställningen, och att vi behöver prata mer om hur vi reglerar och lagstifta. Det är ett område som kan bli ännu bättre för Sveriges del och där vi kan öka takten, säger hon.

Efter presskonferensen utvecklar hon resonemanget med Miljö & Utveckling.

– Det finns en stor möjlighet för cirkulär ekonomi att få en större plats på den politiska agendan. Det är ett av mina prioriterade områden som minister, så det var glädjande att näringslivet också visar ett stort intresse för det. Nu måste jag se till att alla andra är lika pigga på det här, säger hon.

Vidare säger hon Romina Pourmokhtari (L) att det idag finns många missuppfattningar om vad cirkulär ekonomi är.

– Många kanske tänker att det handlar om second hand-handel, men ofta handlar det om industriprocesser där man är nere på den allra minsta beståndsdelen av värdekedjan. När vi kom in på det, som om vilka kemikalier vi kan förbjuda för att skapa ett cirkulärt system och förpackningsavfall, blev jag väldigt positivt överraskad.

Finland har som mål att basera sin ekonomi på cirkulära principer till 2035. Är det något Sverige kan tänka sig?

– Det skulle vara en intressant sak att titta på. I Sverige arbetar vi med strategin för cikrulär ekonomi och sekretariatet för cirkulär ekonomi. Eftersom jag har det som mitt fokusområde är det ett arbete jag vill titta ännu mer på så att det kan få samma fart som Fossilfrit Sverige.

Så ett framtida mål för cirkulär ekonomi kanske kan vara möjligt?

– Ja, kanske.